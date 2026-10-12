Бањалучанин пријетио суграђанки, па завршио иза решетака

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучанин З.Ј. ухапшен је због сумње да је починио кривично дјело "Угрожавање сигурности".
Бањалучкој полицији је 10. октобра око 16.50 часова суграђанка пријавила да јој је З.Ј. упутио озбиљне пријетње, што је код ње изазвало страх и осјећај угрожености. Осумњичени је убрзо лоциран и лишен слободе.
Након комплетирања и документовања предмета, против З.Ј. биће поднесен извјештај Окружном јавном тужилаштву Бањалука.
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