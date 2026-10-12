Logo

Бањалучанин пријетио суграђанки, па завршио иза решетака

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
12.10.2026 11:39

Коментари:

0
Затвор
Фото: АТВ

Бањалучанин З.Ј. ухапшен је због сумње да је починио кривично дјело "Угрожавање сигурности".

Бањалучкој полицији је 10. октобра око 16.50 часова суграђанка пријавила да јој је З.Ј. упутио озбиљне пријетње, што је код ње изазвало страх и осјећај угрожености. Осумњичени је убрзо лоциран и лишен слободе.

Након комплетирања и документовања предмета, против З.Ј. биће поднесен извјештај Окружном јавном тужилаштву Бањалука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пријетње

Бањалука

ОЈТ Бањалука

хапшење

Коментари (0)

Прочитајте више

Школске клупе у учионици.

Свијет

Пољска: Након низа напада у школама распоређено више од 20.000 полицајаца

45 мин

0
Обиљежавању присуствује предсједник Владе Републике Српске Саво Минић. Он је присуствовао парастосу код централног спомен-обиљежја у знак сјећања на погинуле борце у Одбрамбено-отаџбинском рату.

Градови и општине

Србац слави Дан и крсну славу, присуствује Минић

52 мин

0
Јесен клупа дрвеће лишће улица

Друштво

Хладна јутра су пред нама: Ево какве нас температуре очекују

56 мин

0
Полиција, увиђај

Хроника

Возач "реноа" задобио тешке повреде након слијетања с пута

58 мин

0

Више из рубрике

Полиција, увиђај

Хроника

Возач "реноа" задобио тешке повреде након слијетања с пута

58 мин

0
шака рука прсти песница

Хроника

Пао двојац из Бањалуке након мекљаже испред кафића

1 ч

0
Лисице на рукама женска рука

Хроника

Бањалучанин украо кутију са добровољним прилозима из цркве

1 ч

0
Пао лопов из Српца: Обијао резервоаре и крао гориво

Хроника

Пао лопов из Српца: Обијао резервоаре и крао гориво

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

18

Песков: Европа чини све да би спријечила крај сукоба

12

18

Њемачка опет диже минималну сатницу, ево колико ће износити

12

02

Радници ''Сарајево-шума'' ступили у штрајк: Незадовољни платама и условима рада

12

01

Почео састанак делегација СНСД-а и ХДЗ-а БиХ

11

58

Обрачун у Кнежеву: Пијан претукао суграђанина, повријеђени хоспитализован

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима