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Пољска: Након низа напада у школама распоређено више од 20.000 полицајаца

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12.10.2026 11:38

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Школске клупе у учионици.
Фото: Pixabay

Пољска полиција објавила је да спроводи велико појачавање нивоа безбједности у школама након три недавна напада ножем, у којој је више од 20.000 полицијских службеника распоређено у школама широм државе ради осигуравања безбједности ученика и наставника.

"Неопходно је послати јасну поруку: неће бити толеранције ни за какве нападе на пољску дјецу, нити за претварање јавног живота у анархију", рекао је министар унутрашњих послова Марћин Кјервињски за државни телевизијски канал ТВП Инфо.

Полиција, увиђај

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Он је додао да је полиција од петка, 9. октобра, извршила контроле у 80.000 образовних установа и привела 135 лица због пропуста или сумње на подстицање насиља, преноси Срна.

Власти су одбациле гласине да су напади повезани са интернетским изазовом или организованом групом, али је пољски премијер Доналд Туск на састанку кризног штаба у недјељу рекао да величање нацистичке идеологије и "култа снаге" на интернету, као и насилне видео-игре штетно утичу на младе.

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Тагови :

Пољска

Школа

Полиција

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