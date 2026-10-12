Logo

Настављају се протести средњошколаца у Француској: Очекује се блокада школа

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
12.10.2026 09:50

Коментари:

0
Полицајци стоје испред запаљеног смећа док се суочавају са студентима током протеста због недостатка средстава у школама, у Паризу, у петак, 2. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Aurelien Morissard

Протести средњошколаца у Француској настављају се данас, а очекује се да ће ученици блокирати школе као и претходних недјеља тражећи боље услове образовања, преносе француски медији.

Припадници интервентне полиције распоређени су у близини школа у Мерињаку, у департману Жиронда, пренио је БФМ.

Мобилни телефон

БиХ

Грађани БиХ ускоро ће моћи да блокирају нежељене позиве и поруке

Наставно особље постепено уводи ученике у школу, а десетак средњошколаца запалило је контејнере за смеће.

Један станар је безуспјешно покушао да интервенише противпожарним апаратом прије доласка ватрогасаца.

Од почетка средњошколских протеста, у главном граду је приведено више стотина људи, а 273 је задржано у притвору.

Њих 188 је малољетно (63 одсто), а већина њих има 15 или 16 година.

Министар националног образовања Едуар Жефре најавио је да ће у току дана посјетити школску управу у Лилу.

Портпаролка владе Мод Брежон саопштила је да је распоређивање професора на замјени почело од јутрос.

Средњошколски протести у Француској почели су средином септембра.

илу-болница

Србија

Доступна четири нова лијека за лијечење канцера

Главни захтјеви средњошколаца су бољи услови учења и образовања, као и рјешавање проблема са распоредом и ресурсима у школама.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Француска

Протести

средњошколци

Коментари (0)

Прочитајте више

Бујично невријеме у Непалу.

Свијет

Бујица у Непалу однијела цијела села: Људи бјежали у шуму да се спасу

3 ч

0
клима уређај хлађење и гријање простора

Савјети

Како правилно подесити климу за ефикасно гријање и мање рачуне?

3 ч

0
Заражено 650 особа, има и мртвих: Опасна бактерија откривена у јајима из Украјине

Свијет

Заражено 650 особа, има и мртвих: Опасна бактерија откривена у јајима из Украјине

3 ч

0
Мерцедес

Економија

Мерцедес пооштрава мјере штедње: Двије фабрике пред затварањем

3 ч

0

Више из рубрике

Бујично невријеме у Непалу.

Свијет

Бујица у Непалу однијела цијела села: Људи бјежали у шуму да се спасу

3 ч

0
Заражено 650 особа, има и мртвих: Опасна бактерија откривена у јајима из Украјине

Свијет

Заражено 650 особа, има и мртвих: Опасна бактерија откривена у јајима из Украјине

3 ч

0
вјенчање свадба брак млада и младожења црква кумови бурме

Свијет

Седам пута се удавала, од мушкараца узимала новац за коцку

4 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ о Трамповој изјави да Украјини треба нови лидер: Зеленски није вољан

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

18

Песков: Европа чини све да би спријечила крај сукоба

12

18

Њемачка опет диже минималну сатницу, ево колико ће износити

12

02

Радници ''Сарајево-шума'' ступили у штрајк: Незадовољни платама и условима рада

12

01

Почео састанак делегација СНСД-а и ХДЗ-а БиХ

11

58

Обрачун у Кнежеву: Пијан претукао суграђанина, повријеђени хоспитализован

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима