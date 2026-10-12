Настављају се протести средњошколаца у Француској: Очекује се блокада школа

Аутор:АТВ редакција
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Протести средњошколаца у Француској настављају се данас, а очекује се да ће ученици блокирати школе као и претходних недјеља тражећи боље услове образовања, преносе француски медији.
Припадници интервентне полиције распоређени су у близини школа у Мерињаку, у департману Жиронда, пренио је БФМ.
БиХ
Грађани БиХ ускоро ће моћи да блокирају нежељене позиве и поруке
Наставно особље постепено уводи ученике у школу, а десетак средњошколаца запалило је контејнере за смеће.
Један станар је безуспјешно покушао да интервенише противпожарним апаратом прије доласка ватрогасаца.
Од почетка средњошколских протеста, у главном граду је приведено више стотина људи, а 273 је задржано у притвору.
Њих 188 је малољетно (63 одсто), а већина њих има 15 или 16 година.
Министар националног образовања Едуар Жефре најавио је да ће у току дана посјетити школску управу у Лилу.
Портпаролка владе Мод Брежон саопштила је да је распоређивање професора на замјени почело од јутрос.
Средњошколски протести у Француској почели су средином септембра.
Србија
Доступна четири нова лијека за лијечење канцера
Главни захтјеви средњошколаца су бољи услови учења и образовања, као и рјешавање проблема са распоредом и ресурсима у школама.
(Танјуг)
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