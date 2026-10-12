Објављена карта ризичних земаља за путовање: Ево гдје се налази БиХ

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Америчка безбједносна компанија Global Guardian објавила је нову карту ризика за путовања у 2027. години. БиХ сврстана је у категорију умјереног ризика, док се Хрватска налази међу земљама с ниским безбједносним ризиком.
Према објављеној процјени, БиХ налази се у категорији умјереног безбједносног ризика. Хрватска је, с друге стране, сврстана међу земље с ниским ризиком, заједно с низом европских држава.
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Важно је нагласити да је ријеч о процјени приватне америчке безбједносне компаније, а не о званичној међународној ранг-листи опште сигурности држава.
Global Guardian је у својој анализи обухватио неколико кључних фактора који могу утицати на сигурност путника и боравак у одређеној земљи.
Међу њима су:
На основу ових показатеља државе и поједине регије распоређене су у пет категорија, од ниског до екстремног ризика.
Умјерени ризик, у који је сврстана БиХ, не значи да је путовање нужно опасно. Ова категорија представља процјену различитих безбједносних фактора које путници требају узети у обзир приликом планирања боравка.
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За разлику од БиХ, Хрватска се налази у категорији ниског безбједносног ризика.
У истој групи налазе се и Словенија са Балкана те Швајцарска, Норвешка, Португал, Ирска и Финска.
Ове земље карактеришу повољније сигурносне прилике и већи капацитет институција да одговоре на различите кризне ситуације.
Ипак, ни најнижа категорија ризика не значи да су земље потпуно ослобођене криминала, несрећа или других пријетњи.
Једна од значајнијих промјена на карти за 2027. годину односи се на Иран, који је сврстан у категорију екстремног сигурносног ризика, преноси РадиоСарајево.
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