Пријавио да је изгубио возачку, па је дао полицији на увид

Аутор:АТВ редакција
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Против Д.П. из Новог Града поднесен је извјештај Окружном јавном тужилаштву Приједор због сумње да је починио кривично дјело "Навођење на овјеравање неистинитог садржаја".
Осумњичени је 2022. године лажно пријавио да је изгубио возачку дозволу, након чега му је издата нова.
Превара је откривена 24. септембра, када је током контроле у саобраћају на увид предао управо стари, поништени документ.
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