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Пријавио да је изгубио возачку, па је дао полицији на увид

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12.10.2026 10:45

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Пријавио да је изгубио возачку, па је дао полицији на увид

Против Д.П. из Новог Града поднесен је извјештај Окружном јавном тужилаштву Приједор због сумње да је починио кривично дјело "Навођење на овјеравање неистинитог садржаја".

Осумњичени је 2022. године лажно пријавио да је изгубио возачку дозволу, након чега му је издата нова.

Превара је откривена 24. септембра, када је током контроле у саобраћају на увид предао управо стари, поништени документ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Возачка дозвола

Нови Град

Приједор

ПУ Приједор

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