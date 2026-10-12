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Пао лопов из Српца: Обијао резервоаре и крао гориво

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12.10.2026 10:49

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Пао лопов из Српца: Обијао резервоаре и крао гориво
Фото: АТВ

Д.Љ. из Српца ухапшен је због сумње да је на подручју Градишке починио три кривична дјела "Тешка крађа" и једну "Крађу".

Осумњичени је од 20. септембра до 9. октобра 2026. године на више локација алатом насилно отварао резервоаре моторних возила и из њих крао гориво. Претресом куће и возила које користи пронађени су предмети који га повезују са овим кривичним дјелима.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио да се против осумњиченог достави извјештај након комплетирања предмета.

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Подијели:

Тагови :

Србац

Крађа

гориво

хапшење

ПУ Градишка

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