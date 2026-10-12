Пао лопов из Српца: Обијао резервоаре и крао гориво

Аутор:АТВ редакција
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Д.Љ. из Српца ухапшен је због сумње да је на подручју Градишке починио три кривична дјела "Тешка крађа" и једну "Крађу".
Осумњичени је од 20. септембра до 9. октобра 2026. године на више локација алатом насилно отварао резервоаре моторних возила и из њих крао гориво. Претресом куће и возила које користи пронађени су предмети који га повезују са овим кривичним дјелима.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио да се против осумњиченог достави извјештај након комплетирања предмета.
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