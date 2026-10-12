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Од 6. октобра нова цијена вожње таксијем у Бањалуци

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12.10.2026 10:59

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Жути знак за такси који свијетли ноћу.
Фото: Efrem Efre/Pexels

У Бањалуци је од 6. октобра на снази ново правило за вожњу таксијем. Минимална цијена вожње износи 7 КМ, чак и ако таксиметар покаже мање. То значи да ће путници исту цијену плаћати и за најкраће релације. Примјера ради, уколико таксиметар покаже 5 КМ, ипак ћете платити седам марака.

Таксисти наводе да су на овај корак приморани због поскупљења горива, раста трошкова пословања и све мање исплативости кратких вожњи. Предсједник Удружења таксиста Бањалука Драган Пуришић рекао је за Провјерено.инфо да цијена рада није повећана од фебруара откад је поскупјело гориво.

"Не знам шта бих много објашњавао ову одлуку. Ко познаје имало економију, јасно му је. Све нам отежава пословање. Таксисти више немају рачуна да раде", рекао је Пуриши.

Пуришић је навео да је одлука донесена прије шест дана и да су кратке вожње, попут оних од хотела "Босна" до хотела "Палас" или од "кафића до кафића" на Старчевици, уз постојеће гужве и цијене горива, постале економски неисплативе ако се наплаћују мање од седам КМ.

"На овој гужви и са овом цијеном горива, вожња испод седам КМ је неизводљива. Обратите се механичарским радионицама, пекарама, људима који продају резервне дијелове, трговцима итд. Они стално поскупљују. То да ли ће се неко возити 500 метара или не, пустите нас мало да дишемо", поручио је Пуришић, пише РТРС.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

такси

Бања Лука

Цијене такси услуга

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