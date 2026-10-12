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Држављанин Турске пронађен избоден на улици

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12.10.2026 10:18

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Држављанин Турске М. Д. пронађен је рано јутрос избоден и без свијести на улици у Подгорици.

Из полиције су навели да је М. Д. пронађен око 3.40 сати у Московској улици и да се сумња да је убодна рана нанесена ножем.

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Повријеђени је транспортован у Клинички центар Црне Горе, јавио је портал Радио-телевизије Црне Горе.

Полиција предузима мјере и радње на откривању починиоца и расвјетљавању свих околности догађаја.

(Срна)

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Тагови :

Црна Гора

Подгорица

напад ножем

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