Држављанин Турске пронађен избоден на улици

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин Турске М. Д. пронађен је рано јутрос избоден и без свијести на улици у Подгорици.
Из полиције су навели да је М. Д. пронађен око 3.40 сати у Московској улици и да се сумња да је убодна рана нанесена ножем.
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Повријеђени је транспортован у Клинички центар Црне Горе, јавио је портал Радио-телевизије Црне Горе.
Полиција предузима мјере и радње на откривању починиоца и расвјетљавању свих околности догађаја.
(Срна)
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