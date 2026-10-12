Почео састанак делегација СНСД-а и ХДЗ-а БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Почео је састанак делегација СНСД-а и ХДЗ-а БиХ у Бањалуци.
Делегације странака предводе лидери странака Милорад Додик и Драган Човић.
Састанку у СНСД-а присуствују потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић, генерални секретар Срђан Амџић, портпарол Радован Ковачевић и функционери странке Ана Тришић Бабић и Жељко Будимир.
У делегацији ХДЗ-а БиХ су замјеник предсједника странке Борјана Кришто, као и Даријана Филиповић која је на општим изборима као хрватски члан Предсједништва БиХ испред ХДЗ-а БиХ добила највише гласова.
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