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Почео састанак делегација СНСД-а и ХДЗ-а БиХ

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12.10.2026 12:01

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састанак делегација СНСД-а и ХДЗ-а БиХ
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Почео је састанак делегација СНСД-а и ХДЗ-а БиХ у Бањалуци.

Састанак СНСД-а и ХДЗ-а

Делегације странака предводе лидери странака Милорад Додик и Драган Човић.

Састанку у СНСД-а присуствују потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић, генерални секретар Срђан Амџић, портпарол Радован Ковачевић и функционери странке Ана Тришић Бабић и Жељко Будимир.

У делегацији ХДЗ-а БиХ су замјеник предсједника странке Борјана Кришто, као и Даријана Филиповић која је на општим изборима као хрватски члан Предсједништва БиХ испред ХДЗ-а БиХ добила највише гласова.

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Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Драган Човић

Жељка Цвијановић

Састанак

избори

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