Кошарац: Додик и Вучић чувају интерес Срба јасном националном политиком

Аутор:АТВ редакција
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Снажне Република Српска и Србија су заједнички интерес српског народа, а лидер Милорад Додик и Александар Вучић су показали да се тај интерес чува јасном националном политиком, рекао је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
Кошарац је додао да су Додик и Вучић показали да се тај интерес чува и међусобним повјерењем, одговорношћу и конкретним дјелима.
"Захваљујући њиховој политици и визији, односи Србије и Српске достигли су изузетно висок ниво узајамне подршке, сарадње и разумијевања. Данас су ти односи снажнији, садржајнији и важнији него икада, потврђујући да су јединство и блискост нашег народа трајна вриједност и стратешки интерес", оцијенио је Кошарац.
Истакао је да Додик и Вучић разумију да су везе Српске и Србије много више од уобичајених политичких односа, те додао да оне почивају на заједничкој историји, језику, култури и традицији, али прије свега на нераскидивим националним везама и трајној одговорности према српском народу са обје стране Дрине.
Додик и Вучић састали су се јуче у Београду, а том приликом је Додик навео да је Вучић подигао Србију, оснажио и вратио на мјесто које јој припада.
Додик је позвао све у Србији који воле Републику Српску, све који су поријеклом са ових простора и који су на било који начин везани за Републику Српску, да гласају за листу "Александар Вучић - Уједињена Србија" на предстојећим изборима.
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