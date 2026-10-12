Десет дана држао жену заробљену у кући и тукао је

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Министарства унутрашњих послова у Лесковцу ухапсили су М. С. (48) из Лесковца, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело противправно лишење слободе и насиље у породици.
Он се сумњичи да је у протеклих десетак дана четрдесетпетогодишњу жену против њене воље држао у породичној кући и за то вријеме је тукао.
Осумњиченом је, по налогу Основног јавног тужилаштва у Лесковцу, одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен утужилаштво.
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