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Десет дана држао жену заробљену у кући и тукао је

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12.10.2026 12:41

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Припадници Министарства унутрашњих послова у Лесковцу ухапсили су М. С. (48) из Лесковца, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело противправно лишење слободе и насиље у породици.

Он се сумњичи да је у протеклих десетак дана четрдесетпетогодишњу жену против њене воље држао у породичној кући и за то вријеме је тукао.

Осумњиченом је, по налогу Основног јавног тужилаштва у Лесковцу, одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен утужилаштво.

(Телегарф.рс)

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Тагови :

Лесковац

насиље у породици

Полиција

Србија

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