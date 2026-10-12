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Обрачун у Кнежеву: Пијан претукао суграђанина, повријеђени хоспитализован

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12.10.2026 11:58

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Полиција у Кнежеву ухапсила је Д.Б. из Кнежева због сумње да је физички напао и повриједио суграђанина, који је због задобијених повреда хитно превезен на Универзитетско-клинички центар Републике Српске.

Инцидент се догодио 10. октобра око 14.00 часова у Кнежеву.

Полицијским алкотестирањем утврђено је да је нападач у крви имао чак 1,78 г/кг алкохола.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, а против Д.Б. слиједи извјештај за кривично дјело "Тјелесна повреда".

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Тагови :

Туча

хапшење

Кнежево

ОЈТ Бањалука

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