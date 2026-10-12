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Снимак из Русије запалио мреже: Медвјед пришао камиону па направио шоу

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12.10.2026 12:56

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Медвјед плеше испред камиона
Фото: Screenshot/Youtube

Друштвеним мрежама брзином свјетлости кружи видео-снимак невјероватног сусрета између једног разиграног мвиједа и теретног возила.

Наиме, ова животиња је на путу у руској регији потпуно занемарила саобраћај и одлучила да се добро забави.

Млади медвјед истрчао је из шуме раван на асфалт и није се превише обазирао на возила која су пролазила. Прије сусрета са камионом забављао се отргнутим саобраћајним знаком, који је носио у зубима као да је пронашао нову играчку.

Када је возач камиона успорио и стао, медо је одлучио да је и то добра прилика за игру. Притрчао је возилу, устао на задње ноге, ослонио се шапама и почео га љуљати.

Неколико пута је разиграно ударио по хауби, а онда се извалио на асфалт и почео гристи гуму предњег точка. Тако је камион, барем неко вријеме, остао блокиран на цести.

Цијели призор снимио је возач аутомобила који се затекао у близини. Како се сусрет завршио, на снимку се не види, а корисници друштвених мрежа не скривају одушевљење симпатичним медвједом који је од цесте направио игралиште, преноси Кликс.

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Тагови :

Медвјед

Русија

животиња

Дивље животиње

Камион

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