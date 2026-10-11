Јаков Јозиновић се коначно огласио о снимку који је запалио регион

Аутор:АТВ редакција
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Млади пјевач Јаков Јозиновић нашао се на мети жестоких критика након што је на друштвеним мрежама испливао стари снимак на ком изводи пјесме контроверзног хрватског музичара Марка Перковића Томпсона.
Спорни видео изазвао је бурне реакције и осуде јавности због повезаности Томпсоновог опуса са националистичком и усташком симболиком, преноси Блиц.
Поводом прозивки које данима не јењавају, Јаков Јозиновић се сада јавно огласио поруком да никада није желио никога да увриједи.
"Посљедњих дана пуно се говори о мени и видеу старом готово двије године, из времена када сам имао 19 година и тек почињао свој музички пут, пјевајући по кафићима. Занимљиво је како један снимак с почетка моје каријере управо данас постаје повод за бројне интерпретације и прозивке. Зато осјећам потребу да се огласим како бих јасно рекао оно што сматрам важним. Никада нисам размишљао кроз призму националности, вјере или боје коже нити сам певао како бих некога увриједио. Разумијем да музика, посебно на овим просторима, може носити болна историјска и лична значења", рекао је и додао:
"Али никада ми није била намјера да било кога повредим нити бих икада желио да се било ко због мене осјећа повријеђено. Поштујем своје поријекло и свој народ, а посебно вјерујем да љубав и поштовање према својима никада не значе непоштовање према другима. Напротив! Остајем исти онај дечко коме је музика била и остала начин да пренесе емоцију, повеже људе и дотакне њихова срца. Свјестан сам одговорности коју носим као млада особа чија музика долази до људи широм региона. Повјерење које ми дајете схватам озбиљно и на њему сам вам искрено захвалан. Хвала вам на подршци и љубав".
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