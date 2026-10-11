Када треба ставити купус да се кисели: Вјероватно сте већ погријешили

Аутор:АТВ редакција
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Ако не желите да кисели купус омекша или постане прекисео, пратите провјерене савјете искусних домаћица које стављају зимницу деценијама.
Израчунајте количину купуса према бурету. Тежина купуса у килограмима треба да буде половина запремине бурета (у литрима). На примјер: за буре од 30 литара треба вам 15 кг купуса.
Количина соли мора бити прецизна. Потребно је 4% соли у односу на количину воде. Ако имате 16 литара воде, додајте 650 г соли, преноси "Курир.рс".
Купус је најбоље укиселити почетком новембра јер је тада је температура идеална, што омогућава правилно врење и добар укус, пише поменути портал.
Главице купуса треба да буду чврсте и здраве, без оштећених листова. У средини коријена засијеците крстић дубок око 2 цм, а главице што јаче угурајте једну уз другу да буду што гушће сложене.
У празнине између главица ставите расјечене половине или четвртине купуса, а водите рачуна да улаз у славину остане слободан.
У већој шерпи растопите 200 г соли на 5 литара топле воде. Добијени раствор сипајте у буре, па поступак понављајте док се не напуни. Купус мора стално бити потпуно потопљен – зато га притисните летвицама унакрсно постављеним испод ивице бурета.
Током првих 15 дана купус претачите сваког дана. Затим следећих 15 дана – сваки други дан.
Претакање значи да се вода испусти кроз славину и поново врати одозго у буре, како би се равномјерно измијешао расол и спријечило кварење.
Ако ниво воде опада, додајте посољену воду у истом односу (4% соли).
Након првог мјесеца, буре можете преместити у подрум, гаражу или на терасу, гдје температура не пада испод нуле. Тада купус претачите једном недјељно, а касније сваке друге недјеље.
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