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Када треба ставити купус да се кисели: Вјероватно сте већ погријешили

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11.10.2026 22:27

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Кисели купус
Фото: YouTube/Screenshot

Ако не желите да кисели купус омекша или постане прекисео, пратите провјерене савјете искусних домаћица које стављају зимницу деценијама.

Основна правила за кисељење купуса

Израчунајте количину купуса према бурету. Тежина купуса у килограмима треба да буде половина запремине бурета (у литрима). На примјер: за буре од 30 литара треба вам 15 кг купуса.

Количина соли мора бити прецизна. Потребно је 4% соли у односу на количину воде. Ако имате 16 литара воде, додајте 650 г соли, преноси "Курир.рс".

Најбоље вријеме за кисељење купуса

Купус је најбоље укиселити почетком новембра јер је тада је температура идеална, што омогућава правилно врење и добар укус, пише поменути портал.

Главице купуса треба да буду чврсте и здраве, без оштећених листова. У средини коријена засијеците крстић дубок око 2 цм, а главице што јаче угурајте једну уз другу да буду што гушће сложене.

У празнине између главица ставите расјечене половине или четвртине купуса, а водите рачуна да улаз у славину остане слободан.

Како направити расол

У већој шерпи растопите 200 г соли на 5 литара топле воде. Добијени раствор сипајте у буре, па поступак понављајте док се не напуни. Купус мора стално бити потпуно потопљен – зато га притисните летвицама унакрсно постављеним испод ивице бурета.

Током првих 15 дана купус претачите сваког дана. Затим следећих 15 дана – сваки други дан.

Претакање значи да се вода испусти кроз славину и поново врати одозго у буре, како би се равномјерно измијешао расол и спријечило кварење.

Ако ниво воде опада, додајте посољену воду у истом односу (4% соли).

Након првог мјесеца, буре можете преместити у подрум, гаражу или на терасу, гдје температура не пада испод нуле. Тада купус претачите једном недјељно, а касније сваке друге недјеље.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

купус

кисели купус

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