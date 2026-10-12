Због протеста средњошколаца приведено преко 270 особа

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Више од 270 лица приведено је током протеста средњошколаца у Паризу од краја септембра, саопштила је данас главни тужилац у француској пријестоници Лоре Беку.
Према њеним ријечима, током блокада средњих школа у Паризу од 29. новембра до четвртка, 8. октобра, приведено је 273 људи, укључујући 188 малољетника.
Бекуова је истакла да је већина малољетника узраста 15 или 16 година, а многи од њих раније нису привлачили пажњу полицијских агенција.
Протести трају већ неколико седмица, а међу разлозима су претрпан школски распоред, недостатак професора и други проблеми, преноси Срна.
Током протеста је у више наврата дошло до нереда и полиција је била приморана да употријеби сузавац или шок-бомбе. Приведено је више од 6.800 лица од почетка протеста.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
6 ч0
Свијет
8 ч0
Свијет
1 д1
Свијет
3 д0
Најновије
Најчитаније
18
34
18
21
18
11
18
11
18
07
Тренутно на програму