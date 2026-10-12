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Због протеста средњошколаца приведено преко 270 особа

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12.10.2026 15:30

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Особа држи француску националну заставу током протеста против школа са недовољним ресурсима у Паризу, у четвртак, 8. октобра 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Aurelien Morissard

Више од 270 лица приведено је током протеста средњошколаца у Паризу од краја септембра, саопштила је данас главни тужилац у француској пријестоници Лоре Беку.

Према њеним ријечима, током блокада средњих школа у Паризу од 29. новембра до четвртка, 8. октобра, приведено је 273 људи, укључујући 188 малољетника.

Бекуова је истакла да је већина малољетника узраста 15 или 16 година, а многи од њих раније нису привлачили пажњу полицијских агенција.

Протести трају већ неколико седмица, а међу разлозима су претрпан школски распоред, недостатак професора и други проблеми, преноси Срна.

Током протеста је у више наврата дошло до нереда и полиција је била приморана да употријеби сузавац или шок-бомбе. Приведено је више од 6.800 лица од почетка протеста.

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Тагови :

Француска

Протести

привођење

хапшење

демонстрације

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