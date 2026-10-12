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Тинејџерка устала из сандука на сопственој сахрани

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12.10.2026 14:05

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Тинејџерку ваде из сандука на њеној сахрани
Фото: Screenshot/Youtube

Необичан догађај шокирао је јавност када је петнаестогодишња Јулејди Иксотојац оживjела у сопственом сандуку, само неколико сати након што је проглашена мртвом у Гватемали.

Забринути чланови породице и окупљени ожалошћени остали су у потпуном неверици када су схватили да је тинејџерка ипак жива.

Драматични снимци приказали су девојку како се помера и придиже у сандуку, док су окупљени рођаци са сузама радосницама узвикивали ријечи одушевљења.

Ова несвакидашња ситуација отворила је многа питања о брзоплетим љекарским процјенама и незваничним проглашењима смрти на терену.

Почетак драме и кобна вожња

Бизарна драма почела је након што се Јулејди онесвјестила током вожње до медицинског центра коју је организовао њен отац Абрахам Иксотојац.

Овај евангелистички пастор је одмах зауставио аутомобил и провјерио крвни притисак и дисање своје ћерке, али тврди да није пронашао ништа те је сам констатовао смрт на лицу мјеста у раним јутарњим сатима у суботу.

Припреме за сахрану и неочекивани преокрет

Према ријечима оца, љекар никада није потврдио дијагнозу, а званична потврда о смрти никада није издата.

Умјесто тога, купљен је сандук и организовано је опело за окупљене рођаке код куће у Ел Хокотету, да би у једном тренутку њена мајка Лесвија Риос примјетила покрете унутар сандука и спасила своје дете, преноси Ајриш Сан.

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Тагови :

тинејџерка

сахрана

Мртвачки сандук

Клиничка смрт

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