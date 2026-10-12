Тинејџерка устала из сандука на сопственој сахрани

Аутор:АТВ редакција
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Необичан догађај шокирао је јавност када је петнаестогодишња Јулејди Иксотојац оживjела у сопственом сандуку, само неколико сати након што је проглашена мртвом у Гватемали.
Забринути чланови породице и окупљени ожалошћени остали су у потпуном неверици када су схватили да је тинејџерка ипак жива.
Драматични снимци приказали су девојку како се помера и придиже у сандуку, док су окупљени рођаци са сузама радосницама узвикивали ријечи одушевљења.
Ова несвакидашња ситуација отворила је многа питања о брзоплетим љекарским процјенама и незваничним проглашењима смрти на терену.
Бизарна драма почела је након што се Јулејди онесвјестила током вожње до медицинског центра коју је организовао њен отац Абрахам Иксотојац.
Овај евангелистички пастор је одмах зауставио аутомобил и провјерио крвни притисак и дисање своје ћерке, али тврди да није пронашао ништа те је сам констатовао смрт на лицу мјеста у раним јутарњим сатима у суботу.
Према ријечима оца, љекар никада није потврдио дијагнозу, а званична потврда о смрти никада није издата.
Умјесто тога, купљен је сандук и организовано је опело за окупљене рођаке код куће у Ел Хокотету, да би у једном тренутку њена мајка Лесвија Риос примјетила покрете унутар сандука и спасила своје дете, преноси Ајриш Сан.
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