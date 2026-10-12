Забрана поново на снази: Аутомобилом у центар града само одређеним данима

Аутор:АТВ редакција
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Забрана саобраћаја одређеним радним данима у центру Атине уведена ради смањења загађења од данас је поново на снази након љетне паузе, саопштила је полиција.
Аутомобили ће моћи да уђу у такозвани мали круг у центру Атине сваки други дан, зависно од посљедњег броја на таблицама.
Возила са парним бројевима на регистрацијама моћи ће да уђу у центар само на парни датум.
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Забране су на снази од понедјељка до четвртка од 7.00 до 20.00 часова, а у петак од 7.00 до 15.00 часова. Сва возила могу у центар током викенда и празника или када су у штрајку синдикати јавног превоза.
Грчки портал "Екатимерини" наводи да су од мјере изузети власници са аутомобилима на електрични, хибридни и погон са слабим издувним гасовима. Мјера остаје на снази до 23. јула наредне године.
(Срна)
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