Logo

Забрана поново на снази: Аутомобилом у центар града само одређеним данима

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
12.10.2026 14:21

Коментари:

0
Грчка цеста путеви
Фото: Pexel/ Сокіл Sokil

Забрана саобраћаја одређеним радним данима у центру Атине уведена ради смањења загађења од данас је поново на снази након љетне паузе, саопштила је полиција.

Аутомобили ће моћи да уђу у такозвани мали круг у центру Атине сваки други дан, зависно од посљедњег броја на таблицама.

Возила са парним бројевима на регистрацијама моћи ће да уђу у центар само на парни датум.

Тинејџерка сахрана

Свијет

Тинејџерка устала из сандука на сопственој сахрани

Забране су на снази од понедјељка до четвртка од 7.00 до 20.00 часова, а у петак од 7.00 до 15.00 часова. Сва возила могу у центар током викенда и празника или када су у штрајку синдикати јавног превоза.

Грчки портал "Екатимерини" наводи да су од мјере изузети власници са аутомобилима на електрични, хибридни и погон са слабим издувним гасовима. Мјера остаје на снази до 23. јула наредне године.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Грчка

Атина

Аутомобил

Коментари (0)

Прочитајте више

Дјечак (14) након свађе ножем убио мајку

Свијет

Дјечак (14) након свађе ножем убио мајку

1 ч

0
Одузета марихуана од Зворничанина.

Хроника

Зворничанин носио торбу са скоро пола киле марихуане

2 ч

0
Мушкарац броји паре

Друштво

Почела исплата накнаде за више од 2.000 корисника

2 ч

0
Медвјед плеше испред камиона

Свијет

Снимак из Русије запалио мреже: Медвјед пришао камиону па направио шоу

2 ч

0

Више из рубрике

Дјечак (14) након свађе ножем убио мајку

Свијет

Дјечак (14) након свађе ножем убио мајку

1 ч

0
Тинејџерку ваде из сандука на њеној сахрани

Свијет

Тинејџерка устала из сандука на сопственој сахрани

1 ч

0
Медвјед плеше испред камиона

Свијет

Снимак из Русије запалио мреже: Медвјед пришао камиону па направио шоу

2 ч

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.

Свијет

Песков: Европа чини све да би спријечила крај сукоба

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

42

Надзорна камера у Загребу снимила учитеља како дира ученицу (14)

15

39

Крим инспектор оптужен за одавање повјерљивих података

15

35

Сидни Свини представила костим за Ноћ вјештица инспирисан провокативном сценом из „Еуфорије“

15

30

Због протеста средњошколаца приведено преко 270 особа

15

18

Како је изведен први љекарски преглед у свемиру?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима