Почела исплата накнаде за више од 2.000 корисника

Аутор:АТВ редакција
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Из Завода за запошљавање Републике Српске саопштено је да је данас почела исплата новчане накнаде за септембар за 2.039 корисника који су остварили право у складу са Законом о посредовању у запошљавању и правилима за вријеме незапослености.
Право на новчану накнаду остварује се подношењем захтјева у року од 30 дана од дана престанка радног односа.
Потребна документа су попуњен захтјев за накнаду, лична карта на увид, број текућег рачуна, копија радне књижице и 12 платних листа, наводи се у саопштењу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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