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Почела исплата накнаде за више од 2.000 корисника

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12.10.2026 13:30

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Мушкарац броји паре
Фото: АТВ

Из Завода за запошљавање Републике Српске саопштено је да је данас почела исплата новчане накнаде за септембар за 2.039 корисника који су остварили право у складу са Законом о посредовању у запошљавању и правилима за вријеме незапослености.

Право на новчану накнаду остварује се подношењем захтјева у року од 30 дана од дана престанка радног односа.

Потребна документа су попуњен захтјев за накнаду, лична карта на увид, број текућег рачуна, копија радне књижице и 12 платних листа, наводи се у саопштењу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Завод за запошљавање

Исплата

Република Српска

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