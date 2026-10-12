Почела исплата накнаде за више од 2.000 корисника

Фото: АТВ

Из Завода за запошљавање Републике Српске саопштено је да је данас почела исплата новчане накнаде за септембар за 2.039 корисника који су остварили право у складу са Законом о посредовању у запошљавању и правилима за вријеме незапослености.

Право на новчану накнаду остварује се подношењем захтјева у року од 30 дана од дана престанка радног односа. Потребна документа су попуњен захтјев за накнаду, лична карта на увид, број текућег рачуна, копија радне књижице и 12 платних листа, наводи се у саопштењу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.