У Албанији најављене казне до 5.500 евра за насилне демонстранте

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Албаније Еди Рама представио је данас нови пакет мјера против "насиља и урбане анархије" који предвиђа, између осталог, казне до 5.500 евра за појединце који оштете туђу имовину током демонстрација.
Рама је на конференцији за медије казао да штету треба да плати особа која ју је проузроковала и да мјере нису усмјерене против мирних демонстраната, пренио је албански Јуроњуз.
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"Нормативни акт за хитну надокнаду штете малим предузећима представља финансијску подршку онима који су погођени провалама, пљачкама и пожарима. Овим актом, држава ће покрити од 70 до 100 одсто штете привредницима чија је имовина оштећена", казао је албански премијер.
Додао је да пакет мера чине и посебан закон за санацију штете, измјене закона о окупљањима, посебан електронски регистар за урбане прекршиоце, измјене кодекса етике за наставнике и приједлога за измјене Кривичног закона.
Рекао је да се Закон примјењује на сва окупљања на јавним мјестима, било да су најављена, забрањена или спонтана.
"Нико не плаћа штету зато што је протестовао или био присутан на неком скупу било које врсте. Ова одговорност за надокнаду причињене штете произашла је искључиво из личног понашања особе и овај закон не ограничава слободу окупљања и изражавања", тврди Рама.
Према његовим ријечима, свака особа која учествује у насилном окупљању и не оде након што је упозорена од стране полиције да се удаљи, биће финансијски одговорна.
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"Одговараће свако ко одлучи да остане у гомили или групи која каменује, пали, ломи и уништава", рекао је Рама.
Додао је да ће новинари, љекари, посматрачи, запослени на дужности или случајни пролазници бити изузети од тог правила.
Он је нагласио да су мјере израђене у сарадњи са европским стручњацима и италијанским и француским партнерима.
Према његовим ријечима, свака предложена мјера је у складу са чланом 47 Устава Албаније, чланом 11 Европске конвенције о људским правима, јуриспруденцијом Суда у Стразбуру, Венецијанске комисије и смјерницама ОДИХР-а о слободи мирног окупљања.
Рекао је да ће родитељи плаћати казну ако се испостави да су њихова дјеца млађа од 14 година начинила штету.
Рама је изјавио да је спреман да саслуша грађане који имају примједбе на владу, али је навео да захтјев за његову оставку "не може бити насилно наметнут".
"Ко год захтјева моју оставку, гријеши ако мисли да се она може наметнути силом или било којим другим обликом насиља. Имам дужност да заштитим земљу и народ од сваког покушаја да се Албанија врати уназад", рекао је премијер.
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Навео је да држава има дужност да казни свакога ко дигне руку на јавну и приватну имовину и ко угрожава ред и безбједност.
(Телеграф)
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