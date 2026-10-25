Аутор:Андреа Јаглица
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Више од 40% фотеља у Парламенту Српске окупираће СНСД у сљедеће четири године. Побиједили су у свих девет изборних јединица у Републици Српској.
Више од 6 хиљада гласова је разлика у Бањалуци, гдје је апсолутни појединачни побједник избора у Српској Игор Додик из СНСД-а добио 4 хиљаде гласова више од градоначелника Бањалуке, ПСС-овог Драшка Станивуковића.
Ни градоначелник Бијељине, а ни начелници Лопара и Шамца, нису успјели да пруже озбиљнији отпор, па је СНСД у Изборној јединци 6 завршио на 20% бољем резултату од СДС-а, скоро 10% бољем кад би се у тој регији сабирали гласови Покрета Сигурна Српска и Српске демократске странке.
Само Бијељина освојена је с кусуром од 11 хиљада гласова. Теслићки СДС успио је да однесе тристотинак гласова тијесну побједу, али то није било довољно да нивелише демонстрацију силе у Добоју, па је и Изборна јединица 5 поцрвењела до преко 43%. Градишка, Лакташи, Србац и Прњавор донијели су СНСД-у велику побједу у којој је та странка имала 6 хиљада гласова мање него све остале странке у цијелој Изборној јединици 2, или рекордних 45% подршке на нивоу изборне јединице.
БиХ
Утврђени резултати Општих избора 2026. године
Треће и четврто мјесто према најбољем резултату СНСД-а по изборним јединицама иде на исток – у изборне јединице 8 и 7, гдје СДС-ов Источни стари град, те Источна Илиџа која је дала кандидата за српског члана Предсједништва нису имале много шансе у односу на резултате из преосталих шест општина, док је побједу у седмици традиционално предводио Зворник – овај пут с нешто мање од половичне подршке за СНСД, при чему су Шековићи стали на 60% за апсолутне побједнике избора. Скоро за дупло поражен је СДС у Изборној јединици четири, гдје је СНСД такође имао више гласова него Српска демократска странка и ПСС заједно, а СДС поражен, између осталог, и у Модричи.
СНСД ће, према ЦИК-овим утврђеним и објављеним резултатима, имати 34 мандата, а досадашњи коалициони или политички партнери још 20. Међу оним који се до сада нису придружили власти или званично одазвали на постизборне позиве СНСД-а најбројнији ће бити Покрет Сигурна Српска, који је и након поновљених, те гласања у одсуству, иностранству и путем мобилних тимова, задржао 12 мандата. Српска демократска странка изгубила је један у односу на прелиминарне резултате, док је доминантно бошњачка Коалиција за државу успјела да освоји још један и стане на 3 мандата у Народној скупштини. Заједница Листе за правду и ред и новог ПДП-а остала је на претходно пројектована 4 мандата.
Највећи побједник коначног пребројавања је Един Рамић, којем су гласови из иностранства трећи пут обезбиједили мандат у Народној скупштини Републике Српске, при чему је искористио претходни од 2018-2022, док је онај 2014. вратио због министарске позиције у Федерацији. Више од 50 је нових у односу на повратнике из претходног, односно актуелног сазива Скупштине. Међу њима су Игор Додик који се први пут кандидовао на изборима и још није сигурно да ли ће положити посланичку заклетву у Парламенту, градоначелници Бањалуке и Лакташа, Драшко Станивуковић и Мирослав Бојић, први који је већ био посланик, други који већ једном није прихватио парламентарни мандат. Ту је и Слободан Јавор, градоначелник Приједора који се већ изјаснио о Народној скупштини, директор Пореске управе, Горан Маричић, Јован Катић, начелник Источног Новог Сарајева. Враћају се у скупштинске клупе и предсједник Скупштине Ненад Стевандић, шеф клуба СНСД-а Срђан Мазалица, Игор Црнадак у новом ПДП-у, значајан дио старог ПДП-овог клуба, сада у бојама ПСС-а.
Доминација је видљива и у Федералном парламенту. Ко ће с ким мало је теже прогнозирати чак и ако сте Бакир Изетбеговић, али је бар сигурно да СДА има убједљиво највећи број мандата.
СДА је у Парламенту Федерације сабрала 24 мандата, док слиједе ХДЗ и његови партнери, те СДП са по половином од тога. Странка за БиХ добила је 6 мандата, док ће се Народ и правда с партнерима, те грађанска опција Жељка Комшића морати помирити са по четири, а са тек два још једна партија која тренутно држи значајан комад власти у Федерацији - њихова Наша странка.
СДА ће имати највише мандата и у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ – девет. Слиједи СНСД с три мандата и тек 25 хиљада гласова мање од СДА, у 250 хиљада мањем бирачком тијелу.
Сами ће имати ентитетску већину за деструкцију, а недостаје им још један глас да могу бити конструктивни у бх парламенту уз досадашње коалиционе партнере. СДП је релевантан с пет мандата, док је ХДЗ с партнерима освојио 4 мандата. Странка за БиХ имаће три мандата, један више од тандема које у Парламент БиХ шаљу Народ и правда, Комшићева странка, Покрет Сигурна Српска и СДС.
Опште поставке нису много другачије у односу на прелиминарне рачунице неспоредно након избора, али у односу на избор делегата у Дому народа и борбу која слиједи за сваку позицију на свим нивоима власти сваки од 100% сада пребројаних гласова утицаће на то како ће изгледати Република Српска и Федерација у сљедеће четири године, али и БиХ. Странке зато имају рок до уторка у 11 увече да се жале прије него што ЦИК објави коначне резултате. А онда почиње врло важан период који ће, између осталог, одговорити на питање коме се – осим апсолутно доминантне српске политике – више не да по сваку цијену правити државу од Босне и Херцеговине.
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