Minić odao priznanje lovcima iz Ribnika: "Veliko srce i hrabrost"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić odao je priznanje svima koji su pomogli u spasavanju psa Astora iz špilje u Ribniku, ističući da je odgovoran odnos prema životinjama dio lovačke etike i tradicije.

"Veliko srce i hrabrost naših lovaca iz Ribnika! Svaka čast Miloradu, koji se spustio u jamu duboku 70 metara da bi spasio psa Astora", napisao je Minić na društvenoj mreži Iks.

Veliko srce i hrabrost naših lovaca iz Ribnika! Svaka čast Miloradu, koji se spustio u jamu duboku 70 metara da bi spasio psa Astora. Priznanje svima koji su pomogli u spasavanju, posebno malom Urošu Davidoviću! Nama lovcima pas je i drug i saveznik. To je neraskidiva veza i povjerenje. Ljubav prema životinjama pokazujemo i kroz prihranu, unošenje divljači u lovišta, brigu o njihovim staništima i očuvanje ravnoteže u prirodi. Odgovoran odnos prema životinjama dio je lovačke etike i tradicije koju čuvamo. Ponosan sam na ovakve ljude! — Savo Minić (@minic_savo) October 25, 2026

On je odao priznanje svima koji su pomogli u spasavanju, posebno malom Urošu Davidoviću.

"Nama lovcima pas je i drug i saveznik. To je neraskidiva veza i povjerenje", naglasio je Minić.

On je dodao da ljubav prema životinjama lovci pokazuju i kroz prihranu, unošenje divljači u lovišta, brigu o njihovim staništima i očuvanje ravnoteže u prirodi.

"Odgovoran odnos prema životinjama dio je lovačke etike i tradicije koju čuvamo. Ponosan sam na ovakve ljude", poručio je Minić.

Gradovi i opštine Lovac se spustio 70 metara u duboku špilju da spasi psa

Predsjednik lovačke sekcije "Ribnik" Milorad Smiljanić sišao je u špilju duboku 70 metara nedaleko od Vučije poljane, na području opštine Ribnik, da bi spasio lovačkog psa Astora koji je upao u nju.