Minić odao priznanje lovcima iz Ribnika: "Veliko srce i hrabrost"

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić odao je priznanje svima koji su pomogli u spasavanju psa Astora iz špilje u Ribniku, ističući da je odgovoran odnos prema životinjama dio lovačke etike i tradicije.
"Veliko srce i hrabrost naših lovaca iz Ribnika! Svaka čast Miloradu, koji se spustio u jamu duboku 70 metara da bi spasio psa Astora", napisao je Minić na društvenoj mreži Iks.
Veliko srce i hrabrost naših lovaca iz Ribnika! Svaka čast Miloradu, koji se spustio u jamu duboku 70 metara da bi spasio psa Astora. Priznanje svima koji su pomogli u spasavanju, posebno malom Urošu Davidoviću!
Nama lovcima pas je i drug i saveznik. To je neraskidiva veza i povjerenje.
Ljubav prema životinjama pokazujemo i kroz prihranu, unošenje divljači u lovišta, brigu o njihovim staništima i očuvanje ravnoteže u prirodi. Odgovoran odnos prema životinjama dio je lovačke etike i tradicije koju čuvamo.
Ponosan sam na ovakve ljude!— Savo Minić (@minic_savo) October 25, 2026
On je odao priznanje svima koji su pomogli u spasavanju, posebno malom Urošu Davidoviću.
"Nama lovcima pas je i drug i saveznik. To je neraskidiva veza i povjerenje", naglasio je Minić.
On je dodao da ljubav prema životinjama lovci pokazuju i kroz prihranu, unošenje divljači u lovišta, brigu o njihovim staništima i očuvanje ravnoteže u prirodi.
"Odgovoran odnos prema životinjama dio je lovačke etike i tradicije koju čuvamo. Ponosan sam na ovakve ljude", poručio je Minić.
Gradovi i opštine
Lovac se spustio 70 metara u duboku špilju da spasi psa
Predsjednik lovačke sekcije "Ribnik" Milorad Smiljanić sišao je u špilju duboku 70 metara nedaleko od Vučije poljane, na području opštine Ribnik, da bi spasio lovačkog psa Astora koji je upao u nju.
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