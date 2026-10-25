Logo

Minić odao priznanje lovcima iz Ribnika: "Veliko srce i hrabrost"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
25.10.2026 20:06

Komentari:

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić odao je priznanje svima koji su pomogli u spasavanju psa Astora iz špilje u Ribniku, ističući da je odgovoran odnos prema životinjama dio lovačke etike i tradicije.

"Veliko srce i hrabrost naših lovaca iz Ribnika! Svaka čast Miloradu, koji se spustio u jamu duboku 70 metara da bi spasio psa Astora", napisao je Minić na društvenoj mreži Iks.

On je odao priznanje svima koji su pomogli u spasavanju, posebno malom Urošu Davidoviću.

"Nama lovcima pas je i drug i saveznik. To je neraskidiva veza i povjerenje", naglasio je Minić.

On je dodao da ljubav prema životinjama lovci pokazuju i kroz prihranu, unošenje divljači u lovišta, brigu o njihovim staništima i očuvanje ravnoteže u prirodi.

"Odgovoran odnos prema životinjama dio je lovačke etike i tradicije koju čuvamo. Ponosan sam na ovakve ljude", poručio je Minić.

Ловац

Gradovi i opštine

Lovac se spustio 70 metara u duboku špilju da spasi psa

Predsjednik lovačke sekcije "Ribnik" Milorad Smiljanić sišao je u špilju duboku 70 metara nedaleko od Vučije poljane, na području opštine Ribnik, da bi spasio lovačkog psa Astora koji je upao u nju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Lovci

priznanje

Ribnik

Komentari (0)

Više iz rubrike

Расподјела мандата у НСРС

Republika Srpska

Apsolutna pobjeda SNSD-a: Kako su raspoređeni mandati nakon konačnih rezultata?

31 min

0
Поздрав од браће са запада

Republika Srpska

Pozdrav od braće sa zapada

46 min

0
Заставе Републике Српске и Србије

Republika Srpska

"Neprihvatljiva satanizacija": Zašto su Srbi iz Srpske problem kada glasaju u Srbiji?

1 h

3
Цвијановић захвалила грађанима на подршци: "319.705 пута хвала"

Republika Srpska

Cvijanović zahvalila građanima na podršci: "319.705 puta hvala"

3 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

28

Tragedija u Austriji: Vozio u suprotnom smjeru, zakucao se u vozača iz BiH i poginuo

20

21

Juventus slavio protiv Lećea, Alajbegović 4 minuta na terenu

20

17

Vučić i Dodik stigli u sjedište SNS-a na Novom Beogradu

20

14

Čekaju se rezultati: Zatvorena biračka mjesta u Srbiji

20

06

Minić odao priznanje lovcima iz Ribnika: "Veliko srce i hrabrost"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima