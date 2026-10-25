"Neprihvatljiva satanizacija": Zašto su Srbi iz Srpske problem kada glasaju u Srbiji?

"Hiljade buseva, alternativni pravci tajnim kanalom ispod Drine, pa i pješice, kroz šume, jer smo međedi, sve uz odgovarajuću četničku muzičku podlogu, bradati i krezubi... krenuli smo na Srbiju iz Republike Srpske"... Tako izgleda ako ste zalutali na pojedine naloge na društvenim mrežama.

Problem je što dio Srba u Republici Srpskoj ima zakonima propisano dvojno državljanstvo, što dio njih u Srbiji ne plaća poreze, što "fantomski" glasaju na regularnim biračkim mjestima s regularnim ličnim kartama i pasošima. Ali gore od svega, jednom dijelu naroda u Srbiji koji se isto zove postali smo genocidaši i ostali smo Bosanci, u blažem slučaju – bosanski Srbi. Jedan od birača koji se danas nije ukrcao na autobus nego je stajao u redu pred konzulatom Srbije u Banjaluci da iskoristiti svoje biračko pravo je Milorad Dodik. Glasao je, kaže, jer mu je stalo do mirne i stabilne Srbije koja poštuje i voli Republiku Srpsku.

"Neprihvatljiva je bilo kakva satanizacija apsolutno. Mi smo, čitav narod Republike Srpske je posvećen i voli Srbiju. To što neki pokušavaju da naprave od toga priču o genocidašima, ne znam ni ja koju slično, to nije ništa novo, to je vokabular preuzet od Sarajeva i to govori o tome da su oni na fonu tih ideologija i politika. Ja pozivam ljude iz Republike Srpske da ostanu mirni. Većinska Srbija voli Republiku Srpsku, a gotovo čitava Republika Srpska voli Srbiju i to je nešto što će ostati, neće biti promijenjeno, bez obzira na te razne nosioce devijantnih takvih pristupa", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Kampanja u Srbiji koja je počela mnogo prije raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora pocijepala je narod koji tamo plaća poreze i živi svakodnevicu. Pa ipak, cijepanje srpskog tkiva ničiju svakodnevicu, bilo na kojoj adresi, neće učiniti boljom.

"Kad su i Republika Srpska i Srbija izložene velikim pritiscima i iskušenjima, najvažnije je da srpski narod pokazuje jedinstvo i sabornost jer to je situacija u kojoj ćemo dati najbolje odgovore na sve te pritiske i sva ta iskušenja. Sada kada je Srbija i Republika Srpska dostigli ovako visok nivo međusobnih odnosa, kad zajedno radimo na svim važnim projektima i pitanjima za srpski narod, mislim da nam podjele ne trebaju. Mislim da ta histerija je bespotrebna jer srpski narod iz Republike Srpske uvijek se ponašao potpuno odgovorno prema Srbiji", rekao je Mladen Cicović, šef Predstavništva Republike Srpske u Srbiji.

Republika Srpska ne dijeli Srbe po mjestu prebivališta. Posebno se na ovaj dan prisjeća srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji koje je danas moralo da prelazi Jarinje, Brnjak, Merdare kako bi glasali na izborima za parlament svoje države.

Srbija Oglasilo se Više javno tužilaštvo u Beogradu zbog izbora

"Ja mislim da svi Srbi, na cijelom svijetu, imaju pravo da glasaju za svoju maticu i to bi trebalo biti kao i praksa da svi Srbi imaju... A posebno mi je žao što Srbi na Kosovu i Metohiji ne mogu da glasaju na teritoriji Kosova i Metohije jer moraju da idu van administrativnih prelaza i glasaju u Raškoj, Novom Pazaru, sve negdje do centralne Srbije. Tako da je i to je jedna vrsta diskriminacije, diskriminacije i neslobode srpskog naroda, što se pokazuje da ne može da glasa još uvijek u svojoj državi", rekao je Milorad Arlov, predsjednik Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji.

Ne bi Srbija bila prva država u regionu i svijetu koja bi dozvolila svojoj dijaspori da bira predstavnike vlasti u matici. Više od stotinu ustava i izbornih zakona na svijetu tretira ovo pitanje. Hrvatska, Italija, Francuska, Rumunija, Sjeverna Makedonija... imaju parlamentarne kvote za poslanike koje bira dijaspora. Velika Britanija ne tako davno propisala je da Britanac koji živi bilo na kojoj tački planete doživotno može da bira Donji dom britanskog parlamenta. Svoje državljane iz Centralnog biračkog spiska ne briše ni BiH. Republika Srpska po svoj će prilici predložiti Srbiji da ode korak dalje kad je u pitanju srpski narod sa strane većinskog toka rijeke Drine – ne prema zahtjevu i prebivalištu kao do sada, nego po pravu stečenom, po svoj prilici, življenjem u Republici Srpskoj.

"Ta priča o tome zašto mi imamo ili nemamo dvojno državljanstvo mora da se završi pričom o tome da svi građani Republike Srpske, svi ljudi Republike Srpske koji žive u njoj imaju pravo na automatsko državljanstvo i to je jedino ispravno", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Političari u Srpskoj iskoristili su svoje pravo da podrže svoje favorite, ali institucije u Banjaluci su, poručuju, samo na strani Republike Srpske.

A narod u Srpskoj svoju poruku poslao je u svakoj prilici. I ona je uvijek bila na strani Srbije. Stajali smo na mostovima i stavljali mete na čelo kad je NATO bombardovao Srbiju, plakao je naš narod zajedno na sahrani patrijarha Pavla, isporučivala je naša elektroprivreda interventne količine struje za Srbiju, pomagali smo u poplavama, Kosovo i Metohija za nas je i danas srce Srbije. Odrastali smo pod zastavom koja se danas vijori s jarbola državnih institucija Srbije, znamo svaku riječ naše himne Bože pravde, sastav svake šampionske i manje uspješne reprezentacije u košarci, odbojci, vaterpolu... svakog župana, kralja, cara, Stefana i despota u lozi Nemanjića i poslije nje.

I naši su preci bili Tamo daleko. Srbiju zovemo svojom maticom, a neko u našoj matici zove nas vrstom drugog reda. Glasovi iz Srpske nisu jednoobrazni – mi znamo šta je slobodna misao, a strani intervencionizam smo u novijoj istoriji spoznali bolje od vas. Zato sljedeći put kad se okrenete na onu stranu svijeta na kojoj u posljednje vrijeme vidite bolji život, pozdrav od braće - sa Zapada.