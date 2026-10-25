Logo

Dodik najavio: Formiranje Vlade Srpske i usvajanje budžeta do kraja decembra

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
25.10.2026 12:25

Komentari:

1
Милорад Додик лидер СНСД-а конференција за медије
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će do 20. novembra biti održana konstitutivna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske ako potvrđeni konačni rezultati izbora budu objavljeni do 4. novembra, a da će Republika Srpska do kraja decembra imati formiranu Vladu.

"Do 20. novembra ćemo imati sjednicu Narodne skupštine, na njoj će se predsjednik Republike položiti zakletvu. Krajem decembra imaćemo, ne samo formiranu Vladu, nego i usvojen budžet za iduću godinu i sve ono što rade ozbiljne države, kakva smo mi", izjavio je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je rekao da je, što se tiče BiH, to nakarada i da će se pokazati da ni nakon ovih izbora nema političke volje i jedinstva u BiH da ona postoji.

"Mi nemamo namjeru da pravimo ni sa kim koaliciju, mi samo imamo namjeru da, kao većinski izabrani i podržani politički subjekti iz Republike Srpske, prihvatimo odgovornost za Republiku Srpsku, i to ćemo raditi u narednoj godini", naglasio je Dodik.

On je rekao da će SNSD sa HDZ-om održati partnerstvo koje nije protiv Bošnjaka, ali jeste protiv njihovih politika koje su išle ka unitarizaciji, što SNSD-u i HDZ-u ne odgovara.

"Išli su protiv Hrvata i njihovog prava da biraju, što Hrvatima ne odgovara. Mi želimo, ako hoće, da sjednemo i da razgovaramo. Za nas je neprihvatljivo da je nelegalni visoki predstavnik donio neke odluke po kojima postupa pravosuđe", naveo je Dodik.

On je poručio da to sve mora da bude povučeno i proglašeno ništavnim, ako se hoće bilo kakva priča.

Govoreći o utvrđivanju i objavljivanju rezultata opštih izbora, Dodik je rekao da se nije ništa novo desilo.

"Sad se ulazi se u vrijeme žalbi, ništa se neće završiti još za 10 dana. To govori o tome koliko je to sve farsa, u smislu uvođenja nekih novih tehnologija", rekao je Dodik i dodao da to ide nekim svojim tokom.

Centralna izborna komisija BiH utvrdila je sinoć i objavila rezultate opštih izbora u BiH 2026. godine, koji su održani 4. oktobra.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Vlada Republike Srpske

budžet Republike Srpske

Izbori 2026

Komentari (1)

Više iz rubrike

Предсједник Милорад Додик изјавио је данас у Москви да су од Дејтонског споразума остале олупине, а разлог за то је превара Запада.

Republika Srpska

Dodik: Stalo mi je da stabilne i mirne Srbije, koja voli i poštuje Srpsku

1 h

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик гласао у Бањалуци

Republika Srpska

Dodik glasao u Banjaluci

1 h

3
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik obavlja građansku dužnost: Stigao na biračko mjesto

2 h

0
предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Moj rad i u naredne četiri godine biće u potpunosti u službi otadžbine

2 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

17

RIK objavio presjek izlaznosti: Do 12 časova glasalo 34,55 odsto birača

13

13

Zašto je ljubav poslije 40. godine najstabilnija

13

08

Djevojčica (10) otišla u bolnicu zbog bolova u stomaku: Uhapšen očuh

12

59

Dodik: Ostvaren višedecenijski san, završava se tunel za HE Dabar

12

56

Zabijelio snijeg na pojedinim planinama u BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima