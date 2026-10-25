Dodik najavio: Formiranje Vlade Srpske i usvajanje budžeta do kraja decembra

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će do 20. novembra biti održana konstitutivna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske ako potvrđeni konačni rezultati izbora budu objavljeni do 4. novembra, a da će Republika Srpska do kraja decembra imati formiranu Vladu.

"Do 20. novembra ćemo imati sjednicu Narodne skupštine, na njoj će se predsjednik Republike položiti zakletvu. Krajem decembra imaćemo, ne samo formiranu Vladu, nego i usvojen budžet za iduću godinu i sve ono što rade ozbiljne države, kakva smo mi", izjavio je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je rekao da je, što se tiče BiH, to nakarada i da će se pokazati da ni nakon ovih izbora nema političke volje i jedinstva u BiH da ona postoji.

"Mi nemamo namjeru da pravimo ni sa kim koaliciju, mi samo imamo namjeru da, kao većinski izabrani i podržani politički subjekti iz Republike Srpske, prihvatimo odgovornost za Republiku Srpsku, i to ćemo raditi u narednoj godini", naglasio je Dodik.

On je rekao da će SNSD sa HDZ-om održati partnerstvo koje nije protiv Bošnjaka, ali jeste protiv njihovih politika koje su išle ka unitarizaciji, što SNSD-u i HDZ-u ne odgovara.

"Išli su protiv Hrvata i njihovog prava da biraju, što Hrvatima ne odgovara. Mi želimo, ako hoće, da sjednemo i da razgovaramo. Za nas je neprihvatljivo da je nelegalni visoki predstavnik donio neke odluke po kojima postupa pravosuđe", naveo je Dodik.

On je poručio da to sve mora da bude povučeno i proglašeno ništavnim, ako se hoće bilo kakva priča.

Govoreći o utvrđivanju i objavljivanju rezultata opštih izbora, Dodik je rekao da se nije ništa novo desilo.

"Sad se ulazi se u vrijeme žalbi, ništa se neće završiti još za 10 dana. To govori o tome koliko je to sve farsa, u smislu uvođenja nekih novih tehnologija", rekao je Dodik i dodao da to ide nekim svojim tokom.

Centralna izborna komisija BiH utvrdila je sinoć i objavila rezultate opštih izbora u BiH 2026. godine, koji su održani 4. oktobra.

(Srna)