Dodik glasao u Banjaluci

Podsjećamo, u Srbiji se danas održavaju vanrednim parlamentarnim izborima, a svoje građansko pravo moći će da iskoriste od 7 do 20 časova na biračkom mjestu na kojem su upisani u birački spisak uz identifikacioni dokument - ličnu kartu ili pasoš. Pravo glasa ima 6.451.292 birača, a na glasačkom listiću je 18 izbornih lista sa 2.418 kandidata.

U Banjaluci ima oko 4.500 glasača, a proces glasanja protiče u najboljem redu.