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Dodik glasao u Banjaluci

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25.10.2026 11:46

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик гласао у Бањалуци
Foto: RTRS

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik glasao je danas u Generalnom konzulatu Srbije u Banjaluci.

Podsjećamo, u Srbiji se danas održavaju vanrednim parlamentarnim izborima, a svoje građansko pravo moći će da iskoriste od 7 do 20 časova na biračkom mjestu na kojem su upisani u birački spisak uz identifikacioni dokument - ličnu kartu ili pasoš. Pravo glasa ima 6.451.292 birača, a na glasačkom listiću je 18 izbornih lista sa 2.418 kandidata.

U Banjaluci ima oko 4.500 glasača, a proces glasanja protiče u najboljem redu.

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Milorad Dodik

Izbori u Srbiji 2026

Vanredni izbori u Srbiji

Izbori u Srbiji

Komentari (3)

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