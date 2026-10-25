Dodik glasao u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik glasao je danas u Generalnom konzulatu Srbije u Banjaluci.
Podsjećamo, u Srbiji se danas održavaju vanrednim parlamentarnim izborima, a svoje građansko pravo moći će da iskoriste od 7 do 20 časova na biračkom mjestu na kojem su upisani u birački spisak uz identifikacioni dokument - ličnu kartu ili pasoš. Pravo glasa ima 6.451.292 birača, a na glasačkom listiću je 18 izbornih lista sa 2.418 kandidata.
U Banjaluci ima oko 4.500 glasača, a proces glasanja protiče u najboljem redu.
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