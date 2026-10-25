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Ministarstvo poljoprivrede: Uloženo više od 17 miliona KM za nabavku tehnološke opreme

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25.10.2026 09:43

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Влада Републике Српске
Foto: ATV

U sektor prerađivačke industrije ove godine uložena su 17,4 miliona KM, odnosno 13,5 miliona KM subvencija za nabavku tehnološke opreme za pravna lica i 3,9 miliona KM za nabavku opreme poljoprivrednim gazdinstvima, naveli su u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Posredstvom Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrenu proizvodnju u ovoj godini obuhvaćene su investicije za preradu poljoprivrednih proizvoda, poput nabavke opreme za sortiranje, pakovanje i preradu proizvoda na gazdinstvu, nabavke tehnološke i opreme za hladnjače, te izgradnju novih objekata za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda uključujući i silose i sušare.

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U okviru podrške ruralnom razvoju korisnik podsticaja ostvaruje pravo na novčani podsticaj za podršku standardizaciji i brendiranju poljoprivredne proizvodnje i unapređenju kvaliteta poljoprivrednih proizvoda prerađenih na gazdinstvu, a koji se utvrđuju u visini do 50 odsto od investiranih sredstava i ne može biti veći od 10.000 KM po korisniku u tekućoj godini.

U okviru sistemskih mjera podrške korisnik ostvaruje pravo na novčani podsticaj za podršku opremanju laboratorija, koja iznosi do 50 odsto procijenjene vrijednosti investicije, i ne može biti veća od 50.000 KM po korisniku u toku godine.

Od septembra prošle godine do sada usvojena su tri pravilnika i započele aktivnosti na izradi dva nova zakona – zakon o hrani i zakon o vinu.

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Jedan od usvojenih je Pravilnik o dodatnim zahtjevima za stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže palmino ulje, palminu mast, odnosno druga biljna ulja i masti, čime je stvoren jasniji regulatorni okvir koji doprinosi većem povjerenju potrošača, fer tržišnoj konkurenciji i ukupnom unapređenju kvaliteta proizvoda koji se stavljaju na tržište.

Kada je riječ o biljenoj proizvodnji, iz resornog ministarstva ističu da je u septembru odobren izvoz voća na tržište Ruske Federacije, što je veoma značajno sa aspekta očuvanja inostranih tržišta za domaće proizvođače.

U okviru sistemskih mjera podrške koje se odnose na oblast zaštite zdravlja bilja, Ministarstvo je u ovoj godini izdvojilo oko milion KM, te oko 250.000 KM za finansiiranje programa monitoringa ostatataka sredstava za zaštitu bilja.

Ministarstvo pruža i podršku funkcionisanju i unapređenju sistema protivgradne zaštite finansiranjem aktivnosti preduzeća "Protivgradna preventiva Republike Srpske" za nabavku protivgradnih raketa, modernizaciju sistema protivgradne zaštite i izgradnje mreže automatskih protivgradnih stanica s ciljem zaštite poljoprivredne proizvodnje i smanjenja šteta od grada.

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U ovoj godini je Ministarstvo posredstvom mjera podrške za sufinansiranje modernizacije protivgradne zaštite, odnosno na ime podrške preventivnim mjerama radi sprečavanja i ublažavanja elementarne nepogode – grada, izdvojilo je više od 3,7 miliona KM podsticaja.

(Srna)

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