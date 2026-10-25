Automobilom udario pješaka, nije mu bilo spasa: Vozač pobjegao

Autor:ATV redakcija
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Sinoć oko jedan sat poslije ponoći na beogradskoj opštini Palilula, u naselju Borča, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio pješak.
Kako Telegraf nezvanično saznaje, nesreća se dogodila na uglu Zrenjaninskog puta i Ulice Rafaila Momčilovića. Prema dosadašnjim informacijama, na obilježenom pješačkom prelazu nepoznato vozilo udarilo je muškarca P. A. (1966. godište).
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Od zadobijenih povreda nesrećni čovjek je preminuo na licu mjesta.
Vozač koji je izazvao ovu saobraćajnu nesreću udaljio se sa lica mjesta prije dolaska policije, a nadležni organi intenzivno tragaju za njim.
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