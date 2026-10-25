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Automobilom udario pješaka, nije mu bilo spasa: Vozač pobjegao

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25.10.2026 10:10

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

Sinoć oko jedan sat poslije ponoći na beogradskoj opštini Palilula, u naselju Borča, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio pješak.

Kako Telegraf nezvanično saznaje, nesreća se dogodila na uglu Zrenjaninskog puta i Ulice Rafaila Momčilovića. Prema dosadašnjim informacijama, na obilježenom pješačkom prelazu nepoznato vozilo udarilo je muškarca P. A. (1966. godište).

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Od zadobijenih povreda nesrećni čovjek je preminuo na licu mjesta.

Vozač koji je izazvao ovu saobraćajnu nesreću udaljio se sa lica mjesta prije dolaska policije, a nadležni organi intenzivno tragaju za njim.

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Beograd

Saobraćajna nesreća

preminuo muškarac

Poginuo pješak

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