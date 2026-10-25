Samozvani vrač osuđen na doživotni zatvor: Odbio da govori na sudu

Više od šest godina nakon nestanka Lejle Kavet na Floridi, Šenon Rajan osuđen je na doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta zbog njenog ubistva. Dok porodica moli za odgovore o tome šta se dogodilo mladoj majci i gdje se nalaze njeni posmrtni ostaci, Rajan je odbio da progovori pred sudom.

Rajan, koji se predstavljao kao vrač, osuđen je u petak, 23. oktobra, objavili su CBS Majami, NBC 6 Majami i list „South Florida San-Sentinel“. Porota ga je u septembru proglasila krivim za ubistvo drugog stepena.

Kavet je imala 21 godinu kada je nestala u julu 2020. godine. Njeno tijelo nikada nije pronađeno.

Tokom ročišta za izricanje kazne, održanog u petak, članovi njene porodice zamolili su Rajana da otkrije šta se dogodilo, nadajući se da će konačno moći da preuzmu njene posmrtne ostatke i dostojno je sahrane, piše magazin „Pipl“.

„Moja sestra je bila mnogo više od žrtve. Bila je ćerka, sestra i, što je najvažnije, majka“, rekla je njena sestra Džina Kavet pred sudom, prenosi CBS Majami.

Njen brat, Kertis Kavet Mlađi, takođe je pozvao Rajana da otkrije istinu.

„Želim istinu. Želim da znam šta si uradio mojoj sestri. Želim da znam gdje se ona nalazi“, rekao je on, prenosi CBS Majami.

Sin imao samo dvije godine kada je ostao bez majke

Na ročištu je pročitana i izjava sina nestale žene, Kamdina, koji je imao samo dvije godine kada je pronađen kako sam luta ulicama Miramara na Floridi, nedugo nakon nestanka majke.

Kamdin sada ima osam godina, a njegovu izjavu pred sudom pročitao je predstavnik službe za podršku žrtvama.

„Ne sjećam se mnogo toga u vezi sa mamom jer sam bio veoma mali“, navodi se u njegovoj izjavi, prenosi CBS Majami.

„Volio bih da je ovdje da možemo da idemo u Dolivud, da zajedno vozimo motore za terensku vožnju i jedemo suši“, poručio je dječak.

Rajan (44) odbio je da se obrati sudu prije izricanja kazne, navodi ovaj medij. Planira da uloži žalbu na presudu, a za podnošenje odgovarajućeg zahtjeva ima 30 dana, prema navodima medija.

Tijelo nikada nije pronađeno

Kavet je boravila na jugu Floride, gdje je došla iz Džordžije, kada je nestala. Posljednji put je viđena 25. jula 2020. godine, a njen sin pronađen je sam narednog dana.

Njen bijeli pikap „ševrolet“ kasnije je pronađen na parkingu prodavnice „Volmart“, u blizini granice između Miramara i Holivuda na Floridi.

Budući da tijelo nije pronađeno, tužilaštvo je slučaj gradilo na osnovu posrednih dokaza i snimaka nadzornih kamera.

U sudskim dokumentima, na koje su se pozivali mediji u ranijim izvještajima, opisani su snimci na kojima se vidi kako Rajan nosi veliku kesu za smeće do kontejnera na benzinskoj stanici u blizini mjesta na kojem je Kavet posljednji put viđena.

Istražitelji su takođe naveli da je u vrijeme njenog nestanka kupovao predmete poput kesa za smeće i sredstva za uklanjanje mirisa iz tepiha.

Rajan ima i ranije presude za krivična djela u Alabami, uključujući provalu trećeg stepena i protivpravno obijanje i ulazak u vozilo. Njegovi advokati tvrdili su da te presude ne bi trebalo uzeti u obzir prilikom određivanja kategorije kazne, prema sudskim dokumentima koje je pregledao magazin „Pipl“.