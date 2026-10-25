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Meloni: Pravo na proteste mora da bude zagarantovano, ali i pravo na bezbjednost

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25.10.2026 07:58

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Италијански премијер Гиоргиа Мелони говори на заједничкој конференцији за новинаре са премијером Норвешке Јонасом Гахр Стøреом, у Парквеиен-у, Осло, Норвешка, у четвртак, 17. септембра 2026.
Foto: Tanjug/Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix via AP

Italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je sinoć, nakon sukoba tokom protesta u više gradova širom Italije, da pravo na demonstracije mora da bude uvijek zagarantovano, ali i pravo građana da bezbjedno žive u svojim gradovima.

"U tom pravcu idu i mjere koje je prije nekoliko dana usvojio Savjet ministara, kako bi država imala efikasnije instrumente za sprečavanje nasilja i onemogućavanje prestupnicima i izgrednicima da čitave gradove pretvore u poprište nereda", navela je Meloni na društvenim mrežama, prenosi Ansa.

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Ona je istakla da bezbjednost mora da bude garantovana svima - onima koji žele mirno da protestuju, ljudima koji rade i građanima koji žele da žive u svojim gradovima bez straha, bez ostavljanja prostora onima koji traže sukob i nasilje.

Meloni je zahvalila pripadnicima italijanskih bezbjednosnih snaga koji su i danas na ulicama širom zemlje radili na zaštiti građana i prava na mirne proteste, uprkos pokušajima pojedinaca da izazovu sukobe i nerede.

Posebno je zahvalila ministru unutrašnjih poslova Mateu Pjantedoziju, prefektima, kvestorima i svima koji su koordinisali i sprovodili mjere održavanja javnog reda.

U Italiji je tokom protesta u subotu u više provincija uhapšeno devet osoba, dok je 87 prijavljeno policiji, a ukupno 371 osoba privedena je u policijske stanice radi provjera, među kojima je 110 maloljetnika i 69 stranih državljana, saopštilo je Odeljenje za javnu bezbjednost italijanske policije.

Prema podacima policije, tokom kontrola identifikovane su ukupno 4.292 osobe, prenosi agencija Adnkronos.

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U Rimu je juče održan Antiratni marš, koji je organizovala Antimperijalistička alijansa pod sloganom "Italija van rata", a organizatori su pozvali na protest protiv rata, remilitarizacije i povećanja vojnih izdvajanja, kao i u znak solidarnosti sa Palestincima.

(Telegraf)

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Tagovi :

Đorđa Meloni

Italija

Protesti

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