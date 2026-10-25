U Bugarskoj danas biraju predsjednika

U Bugarskoj su jutros otvorena birališta u prvom krugu predsjedničkioh izbora.

Glasanje je počelo u 7.00 časova po lokalnom vremenu, a birališta se zatvaraju večeras u 20.00 časova.

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Na listi kandidata nalazi se 27 parova potencijalnih predsjednika i potpredsjednika, a očekuje se da će aktuelni predsjednik Ilijana Jotova i bivši vršilac dužnosti premijera Andrej Đurov proći u drugi krug.

Ukoliko bude potrebno, drugi krug glasanja biće održan 1. novembra.

Iako je funkcija predsjednika Bugarske uglavnom ceremonijalna, izbori su dobili na značaju nakon niza napada dronovima na trgovačke brodove u blizini bugarske obale Crnog mora, u kojima je, prema procjenama, stradalo oko 20 pomoraca iz različitih zemalja.

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Napadi su izazvali međunarodnu osudu i zabrinutost zbog širenja sukoba u Ukrajini, a bugarska vlada zatražila je pomoć saveznika radi jačanja pomorske bezbjednosti.

(Srna)