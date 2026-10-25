Raste broj poginulih u napadu na pravoslavnu crkvu u Jordanu

Broj poginulih u oružanom napadu na grčku pravoslavnu crkvu u selu Hamud, u provinciji Karak na jugu Jordana, porastao je danas na devet, nakon što je jedan od povrijeđenih preminuo od zadobijenih rana, dok bezbjednosne službe nastavljaju potragu za napadačima.

Ministar zdravlja Jordana Ibrahim al-Badur izjavio je da se 27 povrijeđenih i dalje liječi u bolnicama, od oko 40 osoba koje su ranjene kada su naoružani napadači u petak otvorili vatru na učesnike pogrebne ceremonije u crkvi.

Svijet Neredi na protestima u Španiji: Uhapšeno više od 100 osoba

Jordanski kralj Abdulah 2 predsjedavao je u međuvremenom sastankom jordanskog Saveta za nacionalnu bezbjednost, posvećenom razmatranju napada, prenijela je Al Džazira.

Kraljevski dvor saopštio je da je kralj osudio "sramni teroristički čin" i poručio da će pravda stići sve za koje se utvrdi da su umiješani u terorističke aktivnosti usmjerene protiv bezbjednosti kraljevine i njenih građana.

On je istakao da su bezbjednost i životi građana Jordana crvena linija i naglasio da država neće popustiti u nastojanjima da pronađe odgovorne za napad i privede ih pravdi u skladu sa zakonom.

Abdulah 2 naložio je nadležnim službama da odlučno odgovore na napad i preduzmu potrebne mjere protiv svih koji pokušaju da takve događaje iskoriste za ugrožavanje bezbjednosti zemlje ili izazivanje podjela među njenim stanovništvom.

Srbija Sačekao muškarca dok je izlazio iz auta, pa ga pretukao i izbo zbog sata

Jordanski kralj je takođe naglasio da odgovornosti moraju biti podvrgnuti svi koji su podržali ili opravdavali teroristički napad, uz poštovanje vladavine prava i jednaku primjenu zakona na sve.

Abdulah 2 zatražio je od vlade i nadležnih institucija da preispitaju politike suzbijanja ekstremističke ideologije i pojačaju napore za iskorjenjivanje njenih izvora, u koordinaciji sa vjerskim autoritetima.

Direktor Uprave za javnu bezbjednost Jordana Ubejdalah al Majaite, izjavio je na konferenciji za novinare da su istraga i potraga za počiniocima u toku.

On je naveo da je prerano donositi zaključke o tome da li su napadači povezani sa poznatim grupama u Jordanu ili izvan njegovih granica.

Jordanske vlasti okarakterisale su napad kao teroristički čin koji su počinili ekstremisti.

Hrišćani u Jordanu čine manjinu, a u zemlji se nalazi više vjerskih lokaliteta koje posjećuju hodočasnici iz cijelog svijeta.

Svijet Samozvani vrač osuđen na doživotni zatvor: Odbio da govori na sudu

Provinciju Karak, u kojoj se dogodio napad, odlikuju snažne plemenske veze i vjerska raznolikost. U njoj živi većinsko muslimansko stanovništvo, uz hrišćansku zajednicu koja sa ostalim stanovnicima decenijama dijeli zajednički društveni prostor i tradiciju suživota.

(Telegraf.rs)