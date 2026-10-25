Državljanin BiH optužen da je simulirao tešku bolest: Oštetio državu za 300.000 evra

Državljanin BiH navodno je nakon moždanog udara, a uz pomoć supruge i snahe, simulirao teške zdravstvene tegobe kako bi nezakonito ostvario pravo na socijalna davanja u Austriji.

Sud u Viner Nojštatu trenutno razmatra da li je 60-godišnjak nakon moždanog udara samo glumio teška zdravstvena ograničenja kako bi godinama primao novčanu pomoć za njegu i invalidsku penziju.

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Mediji navode da je riječ o 60-godišnjem državljaninu BiH, nastanjenom u južnom dijela Donje Austrije, koji je optužen za tešku prevaru s ciljem sticanja imovinske koristi u kontinuitetu. Na optuženičkoj klupi zajedno sa njim pojavile su se i njegova 58-godišnja supruga, kao i 32-godišnja snaha.

Simulirao bolesti tokom pregleda?

Prema optužnici, muškarac je između marta 2022. i oktobra 2024. godine tokom pregleda u Austrijskom zavodu za penzijsko osiguranje (PVA) navodno glumio ozbiljna zdravstvena ograničenja. Konkretno, radi se o teškim problemima sa kretanjem, urinarnoj inkontinenciji, kao i značajnim kognitivnim poremećajima.

Tužilaštvo polazi od pretpostavke da je svoje tegobe svjesno preuveličavao ili simulirao kako bi ostvario veća socijalna davanja, odnosno viši stepen prava na njegu. Između ostalog, tereti se da je tokom pregleda namjerno hodao uz pomoć specijalne hodalice.

Šteta veća od 300.000 evra

Finansijske razmjere slučaja su značajne. Prema optužnici, muškarac je između aprila 2022. i februara 2025. godine, navodno nezakonito, primio oko 23.724 evra pomoći za njegu, a između januara 2023. i februara 2024. godine dodatnih 23.073 evra rehabilitacionog dodatka.

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Tome se dodaje oko 21.208 evra invalidske penzije, koje je navodno primao između marta 2024. i maja 2025. godine. Osim toga, tereti se i da je pokušao da ostvari pravo na dodatna socijalna davanja u znatnom iznosu. Prema navodima tužilaštva, ukupna šteta, odnosno planirana šteta, premašuje 300.000 evra. Međutim, značajan dio tog iznosa odnosi se na buduće isplate koje su navodno bile planirane, a ne na novac koji je zaista isplaćen.

Optužene i supruga i snaha

Prema optužnici, u navodne prevare bile su uključene i dvije žene. Supruga se tereti da je tokom kontrolnog ljekarskog pregleda u maju 2023. godine dala netačne informacije o zdravstvenom stanju svog muža.

Snaha je takođe navodno davala netačne podatke tokom pregleda, a Zavodu za penzijsko osiguranje (PVA) dostavljala je pogrešne informacije o mjestu stvarnog života i boravcima 60-godišnjaka u inostranstvu.

Pored toga, njoj se stavlja na teret i posebna prevara u vezi sa socijalnom pomoći. Navodno je godinama prećutkivala Okružnoj upravi Nojnkirhena da živi u zajedničkom domaćinstvu sa svojim partnerom. Na taj način je, prema optužnici, neosnovano primila ukupno oko 68.877 evra minimalne socijalne pomoći, odnosno socijalne podrške.

Tri vještačenja, tri različita zaključka

Suđenje je počelo još 12. avgusta 2026. godine, kada su saslušani optuženi, njih troje. Prije dva dana, 22. oktobra, postupak je nastavljen pred Pokrajinskim sudom u Viner Nojštatu. Ovoga puta u centru pažnje bili su medicinski nalazi i mišljenja vještaka.

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Jedan vještak Zavoda za penzijsko osiguranje izjavio je da su tokom pregleda 60-godišnjaka uočene kontradikcije u simptomima koje je pokazivao. Prema njegovim riječima, tegobe koje je opisivao nisu u kontinuitetu davale dosljednu i medicinski uvjerljivu ukupnu sliku bolesti.

Kako prenosi Heute, u međuvremenu su dostavljena tri medicinska izvještaja, koji donose različite zaključke. Da li i u kojoj mjeri optuženi zaista pati od zdravstvenih problema ostaje centralno pitanje u postupku.

Suđenje odloženo – još nema presude

Baš zbog svega toga, presuda nije donesena 22. oktobra. Suđenje je odloženo. Za juče je bilo zakazano ročište radi pripreme još jednog ljekarskog izvještaja, koji je trebalo da pruži dodatna pojašnjenja u vezi sa zdravstvenim stanjem optuženog.

(CrnaHronika)