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Sedam osoba nestalo nakon urušavanja zgrade u Keniji, spasavanje i dalje traje

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24.10.2026 20:02

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Срушила се зграде у Кенији
Foto: Screenshot/X

Sedam osoba vodi se kao nestalo nakon što se zgrada u izgradnji srušila u Najrobiju, glavnom gradu Kenije, a akcija potrage i spasavanja i dalje traje, prenio je danas Bi-Bi-Si.

Vjeruje se da su nestale osobe bile u prodavnicama koje su se nalazile u prizemlju zgrade.

Desetine građevinskih radnika nalazile su se na gornjim spratovima u trenutku urušavanja, ali su uspjele da izađu uglavnom nepovrijeđene.

Zvaničnik Ministarstva unutrašnjih poslova Kipčumba Murkomen izjavio je da je 66 od 67 građevinskih radnika, koji su se u trenutku nesreće nalazili u zgradi, uspjelo da izađe nepovrijeđeno, dok je jedan radnik zadobio povrede koje nisu opasne po život.

Zgrada je bila u izgradnji kada se u petak popodne urušila, a na snimcima se vidi da je objekat i dalje bio okružen skelama.

Zvaničnici su naveli da je u donjim dijelovima zgrade već bilo otvoreno 11 prodavnica.

Akciju spasavanja otežava strahovanje da bi upotreba građevinskih mašina, poput bagera, mogla da ograniči dotok vazduha zarobljenim ljudima.

Zbog toga su spasilačke ekipe, prema pisanju lokalnog lista „Dejli nejšn“, prestale da koriste tešku mehanizaciju.

Kenijska Nacionalna uprava za građevinarstvo saopštila je da je identifikovala kompaniju koja je izvodila radove, kao i arhitektu i građevinskog inženjera, ali nije precizirala da li je objekat bio podvrgnut inspekciji prije petka.

Guverner Najrobija Džonson Sakadža izjavio je za lokalne medije da vlasnici zgrade nisu posjedovali potrebnu dokumentaciju za njeno korišćenje.

On je istovremeno pozvao centralnu vladu da lokalnim vlastima dodijeli veća ovlašćenja za kažnjavanje investitora koji zanemaruju odobrene građevinske planove i bezbjednosne standarde.

Kako navodi Bi-Bi-Si, urušavanja zgrada nisu rijetka pojava u Najrobiju, a kao uzroci se često navode loš kvalitet gradnje ili neodgovarajuće planiranje

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Ruševine

srušila se zgrada

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