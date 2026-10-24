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Vojska i policija na ulicama Milana zbog straha od novih nereda

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24.10.2026 18:57

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Полиција за разбијање демонстрација посматра људе који у суботу, 24. октобра 2026. године, марширају улицама Милана протестујући због раста трошкова живота и погоршања јавних услуга.
Foto: Tanjug/AP/Antonio Calanni

Italijanske vlasti u subotu su rasporedile vojsku u Milanu uoči najavljenih protesta u tom gradu, a oni su najavljeni u još nekoliko gradova u zemlji, javljaju mediji.

Premijerka Đorđa Meloni najavila je niz mjera, uključujući upućivanje 500 vojnika u Milano i strože kazne za maloljetnike, koji su, prema navodima policije, činili veliki dio nasilnih protestanata prije sedam dana.

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U gradu je već raspoređeno nekoliko stotina vojnika, a s njima sarađuje oko 5.000 policajaca. Nadležne službe provode nadzor dronovima, kontrolišu željezničke stanice, angažuju interventne jedinice i prate internetske sadržaje u potrazi za mogućim pozivima na nasilje.

Gradonačelnik Milana Đuzepe Sala izjavio je da je zabrinut zbog mogućeg ponavljanja nasilja toekom vikenda te izrazio podršku angažovanju dodatnih vojnika. Prošlog su vikenda protestanti provaljivali i krali iz trgovina u blizini središnjega gradskog trga Pjaca del Duomo.

Zvaničnici su najavili da će se današnje bezbjednosne mjere proširiti i izvan gradskog središta zbog bojazni da bi se protestanti mogli premjestiti u druge dijelove grada kako bi izbjegli područja pod snažnim policijskim nadzorom.

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Milanska policija saopštila je da je u nasilju i pljačkama prošlog vikenda učestvovalo oko 2.000 vrlo mladih protestanata. Među njima su bili strani državljani kao i brojni Italijani druge generacije, odnosno osobe imigrantskog porijekla koje su stekle italijansko državljanstvo.

(Večernji list)

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Italija

Milano

Protesti

Đorđa Meloni

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