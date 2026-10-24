Optužen za ubistvo roditelja, a sud dozvolio da troši njihov novac iz zatvora

Niku Rajneru, koji se nalazi u pritvoru zbog optužbi povezanih sa smrtonosnim ubistvom roditelja, filmskog reditelja Roba Rajnera i njegove supruge Mišel Singer Rajner, odobreno je da koristi novac iz porodičnog fonda za kupovinu osnovnih potrepština u zatvoru, dok se nastavlja pravni spor oko pristupa tim sredstvima.

Sudija je u petak, 23. oktobra, ovlastio Džodi Pejs Montgomeri, naslednu upraviteljku porodičnog fonda, da uplaćuje novac na Rajnerov zatvorski račun za kupovinu potrepština, u pojedinačnim iznosima do 300 dolara. Odluka je donesena dok sud razmatra da li se na ovaj fond primjenjuje kalifornijski zakon poznat kao „Slejer statut“, koji može da spriječi osobu da naslijedi imovinu nekoga koga je namjerno i protivzakonito ubila, navodi se u sudskom dokumentu do kojeg je došao magazin Pipl.

U sudskom nalogu stoji da je Montgomeri „ovlašćena i upućena da vrši simbolične isplate na zatvorski račun Nika Rajnera, u iznosima koji ni u jednom trenutku ne prelaze 300 dolara, do konačnog razrješenja pitanja primjene zakona ‘Slejer statut’“.

O ovom razvoju događaja prvi je izvijestio portal TMZ.

Mjesecima traje spor oko novca iz porodičnog fonda

Odluka je donesena nakon višemjesečnog pravnog spora oko Rajnerovog prava da raspolaže novcem. Njegovi advokati su u sudskim podnescima tvrdili da nije mogao da koristi sredstva iz fonda kako bi kupio osnovne potrepštine u zatvoru niti da angažuje privatnog advokata za krivičnu odbranu.

U jednom od podnesaka naveli su da nije mogao da dobije „čak ni pet dolara iz svog fonda kako bi u zatvorskoj prodavnici kupio osnovne stvari neophodne za život“. Spor se odnosio i na plaćanje troškova njegove pravne odbrane.

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Ranije ovog mjeseca, bivši upravitelj fonda Pol Kanin odbacio je optužbe da je nepropisno upravljao novcem. U sudskom podnesku naveo je da je iz fonda isplaćeno 348.821,14 dolara za pokrivanje honorara koje je Rajner dugovao svom bivšem advokatu Alanu Džeksonu.

Bivši advokat povukao se iz slučaja zbog nedostatka novca

Džekson je zastupao Rajnera oko dvije sedmice nakon njegovog hapšenja, a potom se povukao iz slučaja.

Kanin je u sudskim dokumentima naveo da je prestao da odobrava dodatne isplate nakon što mu je Rajnerova advokatica nagovijestila da bi „mogla da upotrebi sredstva pribavljena iz fonda za pokretanje sudskog postupka protiv drugih porodičnih fondova Rajnerovih“.

Prema njegovim riječima, takva mogućnost otvorila je pitanje potencijalnog sukoba interesa i doprinijela njegovoj odluci da se povuče sa mjesta upravitelja fonda.

Međutim, Rajnerova advokatica Anita Vu izjavila je za magazin Pipl da je isplata Džeksonu pokrivala njegov raniji pravni rad i da je izvršena tek u aprilu, nekoliko mjeseci nakon što se povukao iz slučaja zbog nedostatka sredstava.

„Plaćanje ranijeg rada gospodina Džeksona ne opravdava uskraćivanje ostatka Nikovog novca“, poručila je Vu, dodajući da Rajner i dalje pokušava da obezbijedi sredstva kako bi Džekson mogao ponovo da ga zastupa.

Rajnera u krivičnom postupku sada zastupa javna brani­teljka Kimberli Grin.

U fondu oko 1,5 miliona dolara, sud još nije donio konačnu odluku

Porodični fond osnovali su Rajnerovi roditelji, a njegova vrijednost procjenjuje se na približno 1,5 miliona dolara, prema ranijim sudskim podnescima njegovih advokata.

Njegova odbrana tvrdi da je dio novca trebalo da mu bude isplaćen još prije smrti roditelja i da zbog toga ne bi trebalo da bude obuhvaćen kalifornijskim zakonom „Slejer statut“.

Prema pravnom objašnjenju Instituta za pravne informacije Pravnog fakulteta Univerziteta Kornel, ovaj zakon može da spriječi osobu koja je namjerno i protivzakonito ubila drugu osobu da ostvari korist od imovine žrtve.

Sud još nije odlučio da li se ovaj zakon primjenjuje na Rajnerov porodični fond.

Medijacija u sporu zakazana je za 16. decembar 2026. godine, dok je konferencija za utvrđivanje daljeg toka postupka, nakon medijacije, zakazana za 17. mart 2027. godine.

Optužen za ubistvo roditelja, izjasnio se da nije kriv

Nik Rajner (33) nalazi se u pritvoru od decembra 2025. godine zbog slučaja povezanog sa smrću njegovih roditelja.

Velika porota podigla je u julu optužnicu protiv njega po dvije tačke za ubistvo prvog stepena. U optužnici su navedene i posebne otežavajuće okolnosti, uključujući navodno čekanje u zasjedi i upotrebu noža.

Tužioci tvrde da je Rajner u ranim jutarnjim časovima 14. decembra 2025. godine nožem usmrtio roditelje u njihovom domu u Brentvudu. Uhapšen je nekoliko časova kasnije u blizini Univerziteta Južne Kalifornije i od tada se nalazi u pritvoru bez mogućnosti plaćanja kaucije.

Nakon što je optužnica u avgustu postala javna, Rajner se izjasnio da nije kriv, saopštilo je tužilaštvo okruga Los Anđeles.

(Kurir)