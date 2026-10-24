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Demonstranti u Tirani zapalili policajca: Haos tokom protesta

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24.10.2026 17:57

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Полиција за разбијање демонстрација напредује током антивладиног скупа у Тирани, у Албанији, у суботу, 24. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Hameraldi Agolli

Demonstranti su tokom protesta u Tirani bacali molotovljeve koktele na pripadnike policije.

Tom prilikom jedan policajac se zapalio, a njegove kolege su odmah pritrčale da mu pomognu i ugase vatru.

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Takođe, tokom bacanja molotovljevih koktela, zapalila se jakna jednom mladiću, ali je i on uspio sam da ugasi vatru.

Incident se dogodio dok su protesti i dalje trajali u atmosferi napetosti i sukoba, uz bacanje pirotehničkih sredstava i upotrebu suzavca.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Albanija

Tirana

Protesti

bačen Molotovljev koktel

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