Demonstranti u Tirani zapalili policajca: Haos tokom protesta

Demonstranti su tokom protesta u Tirani bacali molotovljeve koktele na pripadnike policije.

Tom prilikom jedan policajac se zapalio, a njegove kolege su odmah pritrčale da mu pomognu i ugase vatru.

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Takođe, tokom bacanja molotovljevih koktela, zapalila se jakna jednom mladiću, ali je i on uspio sam da ugasi vatru.

Incident se dogodio dok su protesti i dalje trajali u atmosferi napetosti i sukoba, uz bacanje pirotehničkih sredstava i upotrebu suzavca.

(Telegraf.rs)