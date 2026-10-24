Demonstranti u Tirani zapalili policajca: Haos tokom protesta

Autor:ATV redakcija
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Demonstranti su tokom protesta u Tirani bacali molotovljeve koktele na pripadnike policije.
Tom prilikom jedan policajac se zapalio, a njegove kolege su odmah pritrčale da mu pomognu i ugase vatru.
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Takođe, tokom bacanja molotovljevih koktela, zapalila se jakna jednom mladiću, ali je i on uspio sam da ugasi vatru.
Incident se dogodio dok su protesti i dalje trajali u atmosferi napetosti i sukoba, uz bacanje pirotehničkih sredstava i upotrebu suzavca.
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