U saobraćajnoj nesreći povrijeđen motociklista, policija na terenu

Autor:ATV redakcija
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U poslijepodnevnim satima došlo je do saobraćajne nesreće u Semizovcu kod Sarajeva.
Kako je za CrnuHroniku potvrdio dežurni u Operativnom centru MUP-a KS, do nesreće je došlo u 15 sati.
"Nesreća se dogodila kod Energopetrolove pumpe. U nesreći su učestvovali motocikl i jedno putničko vozilo", potvrđeno je.
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Nije poznato usljed čega je došlo do nesreće, a u istoj je motociklista zadobio povrede, čiji stepen nije poznat.
Više informacija biće naknadno.
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