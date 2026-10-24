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U saobraćajnoj nesreći povrijeđen motociklista, policija na terenu

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24.10.2026 18:18

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

U poslijepodnevnim satima došlo je do saobraćajne nesreće u Semizovcu kod Sarajeva.

Kako je za CrnuHroniku potvrdio dežurni u Operativnom centru MUP-a KS, do nesreće je došlo u 15 sati.

"Nesreća se dogodila kod Energopetrolove pumpe. U nesreći su učestvovali motocikl i jedno putničko vozilo", potvrđeno je.

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Nije poznato usljed čega je došlo do nesreće, a u istoj je motociklista zadobio povrede, čiji stepen nije poznat.

Više informacija biće naknadno.

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Sarajevo

MUP Kanton Sarajevo

Saobraćajna nesreća

povrijeđen motociklista

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