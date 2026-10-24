Udruženje žena žrtava rata nastavlja borbu za očuvanje svjedočenja

Monografija predstavljena u Beogradu pred 50 stranih ambasadora, prijem kod Njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija i promocija knjige u Banjaluci, uz podršku institucija Republike Srpske, samo je dio onoga što je obilježio dosadašnji rad Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske.

"Što se tiče priznanja našeg rada, i promocije i svih aktivnosti koje smo imali oko toga, zbilja sam zahvalna što imamo Republiku Srpsku i što takve stvari i svjedočenja možemo da radimo. Više od 30 godina je prošlo od rata, možda je bilo vrijeme da ta naša istina, koja je vrlo surova, vrlo mučna i teška da se prihvati i primi, jer imamo mi šta reći, i da se ti lažni narativi sruše, genocidaša, zločinaca RS, sve su to pogrešni i zlonamjerni narativi, nije bilo tako", rekla je predsjednik Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković-Rajilić.

Već 14 godina Udruženje žena žrtava rata nastoji da sačuva svjedočenja i istinu o stradanju srpskih žena tokom rata. Taj put kroz godine nije bio lak, a izazovi nisu izostali ni ove godine. Božica Živković-Rajilić upozorava da je važno da se rad Udruženja predstavlja istinito i da se ne prisvajaju zasluge onih koji su godinama posvećeni ovoj borbi.

"Čak i među nama postoje pojedinci koji zlonamjerno naš rad prepisuju sebi, meni ne smeta ta ljubomora, ali ako neko nije učestvovao ni u kakvom radu s nama, ne može kroz reklamu svog rada prepisivati rad žena žrtava rata, tako da jedva čekam da se formira vlast da razgovaram oko tih koji u javni prostor šalju lažne vijesti", dodala je Živković-Rajilić.

Koliko je važno da svjedočenja o stradanju srpskih žena dopru do međunarodne javnosti, pokazuje i promocija publikacije „Naša ispovijest 2“ u Beogradu. Za mnoge prisutne, to je bila prilika da čuju i o iskustvima srpskih majki, supruga i kćerki koje su preživjele ratnu torturu.

"Naša Ispovijest 2 je promovisana prošle godine u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije pred 50 i više ambasadora stranih zemalja koji su se možda i po prvi put upoznali sa drugom stranom priče rata u BiH, gdje se po prvi put čulo da su srpske kćerke, majke i žene preživjele vrstu ratne torture", kazao je načelnik Odjeljenja za memorijalizaciju i kulturu sjećanja i pamćenja u RCIRZ Miroslav Ljubojević

"Želim da iskažem poštovanje gospođi Rajilić što su do sad uradili u svojim publikacijama i dosadašnjem radu i saradnji sa Savezom udruženja civilnih žrtava na lokalnim i republičkim nivoima", istakao je sekretar Saveza udruženja civilnih žrtava rata Republike Srpske Zoran Dragić.

Iza publikacija i javnih nastupa stoji nastojanje da se sačuvaju svjedočenja žena koje su preživjele ratno stradanje i da njihova iskustva ne budu zaboravljena. Podršku tom radu uvijek će pružati resorno ministarstvo ministarstvo.

"Vlada RS preko Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite stoji čvrsto uz ovo udruženje, ali isto tako i Centar za istraživanje rata i ratnih zločina, i ovo udruženje će imati podršku za sve korake i hvala im što se bore da se istina čuje ne samo u Evropi nego širom svijeta", izjavio je šef Kabineta ministra rada i boračko-invalidske zaštite Radenko Topalović.

U narednom periodu Udruženje će nastojati da otvori nova vrata prema inostranstvu. Prvu monografiju predstavili su u Njujorku, Parizu, Stokholmu i Minhenu, a želja Božice Živković-Rajilić je da na novom putu u svijet budu i članice Udruženja, kako bi lično ispričale svoje priče. Jer iza svakog svjedočenja stoji život koji je obilježilo stradanje, ali i potreba da istina bude sačuvana od zaborava.