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Stevandić: Narodna skupština dokazala svoj subjektivitet i istrajnost

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24.10.2026 16:37

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Ненад Стевандић
Foto: ATV

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je danas na Palama da je Narodna skupština Republike Srpske za 35 godina dokazala svoj subjektivitet i istrajnost.

Stevandić je istakao da je Narodna skupština u 35 godina postojanja održala 505 sjednica, usvojila 2.357 zakona, donijela 3.471 odluku, 1.795 zaključaka, 13 rezolucija, 31 deklaraciju, dva stava i sedam protesta.

"Time je Narodna skupština rame uz rame sa mnogo starijim parlamentima u svijetu", rekao je Stevandić na konferenciji za novinare na Palama.

Stevandić je rekao da je sačuvano i ojačano ono što je prvo saziv postavio prije 35 godina.

"Stavili smo interese srpskog naroda na prvo mjesto", rekao je Stevandić.

On je poručio da sve optužnice nisu uspjele da ih pokolebaju.

"Posljednji saziv Narodne skupštine Republike Srpske izdržao je najveći pritisak, ali nismo poklekli", rekao je Stevandić.

Narodna skupština Republike Srpske osnovana je 24. oktobra 1991. godine u Sarajevu pod prvobitnim nazivom Skupština srpskog naroda u BiH, prenosi Srna.

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Nenad Stevandić

Republika Srpska

Pale

Narodna skupština Republike Srpske

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