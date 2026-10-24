Narodna skupština Republike Srpske obilježava 35 godina od osnivanja. Tim povodom, u Palama su položeni vijenci kod Spomenika "Sabornost" na Trgu stvaralaca Republike Srpske.

U 16.00 časova u Kulturnom centru Pale biće održana svečana akademija.

U okviru svečanosti predviđeno je i prikazivanje filma "Srpska u miru stvorena - u Odbrambeno-otadžbinskom ratu odbranjena".

Polaganje vijenaca kod Spomenika "Sabornost"

Narodna skupština Republike Srpske osnovana je 24. oktobra 1991. godine u Sarajevu pod prvobitnim nazivom Skupština srpskog naroda u BiH.