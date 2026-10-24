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Narodna skupština Republike Srpske obilježava 35 godina od osnivanja. Tim povodom, u Palama su položeni vijenci kod Spomenika "Sabornost" na Trgu stvaralaca Republike Srpske.
U 16.00 časova u Kulturnom centru Pale biće održana svečana akademija.
U okviru svečanosti predviđeno je i prikazivanje filma "Srpska u miru stvorena - u Odbrambeno-otadžbinskom ratu odbranjena".
Narodna skupština Republike Srpske osnovana je 24. oktobra 1991. godine u Sarajevu pod prvobitnim nazivom Skupština srpskog naroda u BiH.
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