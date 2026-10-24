Beba rođena sa brkovima postala hit na društvenim mrežama (VIDEO)

Autor:ATV redakcija
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Veliku pažnju na društvenim mrežama izazvao je snimak bebe koja je navodno rođena sa gustim brkovima.
Stručnjaci su dali objašnjnjenje ove pojave:
"U pitanju je lanugu, nježne djačice koje se mogu pojaviti još u majčinoj utrobi."
Prema navodima beba je potpuno zdrava, a dlačice bi trebale nestati u narednim danima.
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