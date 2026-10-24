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Beba rođena sa brkovima postala hit na društvenim mrežama (VIDEO)

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24.10.2026 15:04

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Беба рођена са брковима.
Foto: 072info/Instagram/Screenshot

Veliku pažnju na društvenim mrežama izazvao je snimak bebe koja je navodno rođena sa gustim brkovima.

Stručnjaci su dali objašnjnjenje ove pojave:

"U pitanju je lanugu, nježne djačice koje se mogu pojaviti još u majčinoj utrobi."

Prema navodima beba je potpuno zdrava, a dlačice bi trebale nestati u narednim danima.

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Tagovi :

beba

Novorođenče

društvene mreže

brkovi

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