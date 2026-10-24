Beba rođena sa brkovima postala hit na društvenim mrežama (VIDEO)

Veliku pažnju na društvenim mrežama izazvao je snimak bebe koja je navodno rođena sa gustim brkovima.

Stručnjaci su dali objašnjnjenje ove pojave:

"U pitanju je lanugu, nježne djačice koje se mogu pojaviti još u majčinoj utrobi."

Prema navodima beba je potpuno zdrava, a dlačice bi trebale nestati u narednim danima.