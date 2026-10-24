Dnevni horoskop: Škorpija se suočava sa izazovom, Lav dobija dugoočekivano priznanje

Ovan

Na radnom mjestu mogli biste dobiti priliku da pokažete koliko ste snalažljivi. U ljubavi će vam prijati više zajedničkih aktivnosti, dok slobodne očekuje zanimljiv susret. Pripazite na znakove umora i stresa.

Bik

Finansijska pitanja zahtijevaće malo više opreza i planiranja. Partner će očekivati da otvorenije govorite o osjećanjima, a slobodnima bi pažnju mogla privući smirena osoba. Više se krećite i boravite u prirodi.

Blizanci

Razgovor sa kolegom mogao bi vam pomoći da drugačije sagledate problem. U ljubavi vas očekuje iznenađenje, dok bi slobodni mogli otkriti da dijele interesovanja sa nekim iz okruženja. Pokušajte da uspostavite bolji ritam.

Rak

Ne žurite sa donošenjem poslovnih odluka, posebno ako vam nedostaju informacije. Partner će cijeniti vašu pažnju, a slobodni bi mogli osjetiti privlačnost prema prijatelju. Zakažite odlazak kod stomatologa, piše Glas Srpske.

Lav

Vaš trud mogao bi konačno dobiti priznanje koje priželjkujete. U vezi je važno da ne insistirate uvijek na svom stavu, dok slobodnima slijedi prilika za flert. Vodite računa o unosu tečnosti tokom dana.

Djevica

Rješavanje zaostalih obaveza oslobodiće vam prostor za nove planove. U ljubavi pokušajte da ne analizirate, a slobodnima bi prijalo društvo osobe koja ih razumije bez mnogo objašnjavanja. Moguća je blaga glavobolja.

Vaga

Saradnja sa drugima mogla bi donijeti bolje rezultate nego što ste očekivali. Partner će željeti da provedete više vremena zajedno, dok bi slobodne mogla obradovati jedna poruka. Pazite na leđa i zglobove.

Škorpija

Imaćete dovoljno odlučnosti da se suočite sa izazovom. U ljubavi izbjegavajte prećutkivanje onoga što vas muči, a slobodni bi mogli dobiti jasan znak da se nekom dopadaju. Obratite pažnju na pravilnu ishranu.

Strijelac

Moguće je da će vam se ukazati prilika da naučite nešto korisno za budući posao. Partner će vas iznenaditi prijedlogom, dok slobodni mogu uživati u neobaveznom poznanstvu.

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Prijaće vam lagana fizička aktivnost.

Jarac

Praktičan pristup pomoći će vam da lakše riješite pitanje koje odlaže. U ljubavi pokažite više nježnosti, dok bi slobodni mogli započeti zanimljivo poznanstvo. Obratite pažnju na mentalno zdravlje.

Vodolija

Kreativna ideja mogla bi privući interesovanje ljudi sa kojima sarađujete. U vezi će biti važno da saslušate partnerove potrebe, a slobodni bi mogli upoznati nekoga ko ih osvaja smislom za humor. Obratite pažnju na probavu.

Ribe

Ne dozvolite da vas sitne prepreke odvrate od cilja koji ste postavili. Partner bi mogao pokrenuti temu o kojoj već dugo razmišljate, dok slobodne očekuje prilika da ostave snažan utisak. Unosite više vitamina.