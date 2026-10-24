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Srpska bogatija za 23 bebe

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24.10.2026 09:07

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беба новорођенче мало дијете
Foto: Pexel/Emma Bauso

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe, od kojih 13 d‌jevojčica i 10 d‌ječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

U Bijeljini je rođeno osam beba, u Banjaluci četiri, u Istočnom Sarajevu tri, u Nevesinju, Prijedoru i Doboju po dvije, a u Trebinju i Zvorniku po jedna beba.

Četiri d‌jevojčice i četiri d‌ječaka rođeni su u Bijeljini, u Banjaluci četiri d‌jevojčice, u Istočnom Sarajevu dvije d‌jevojčice i jedan d‌ječak, u Doboju i Prijedoru po jedna d‌jevojčica i d‌ječak, u Nevesinju dva d‌ječaka, u Zvorniku jedna d‌jevojčica, a u Trebinju jedan d‌ječak.

U porodilištu u Gradišci u protekla 24 časa nije bilo porođaja.

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Podaci za porodilište u Foči nisu bili dostupni.

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Tagovi :

beba

porodilište

rođenje

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