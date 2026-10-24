"Izbjegavate rizična preticanja": AMS upozorava vozače

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) saobraćaj se odvija nesmetano, osim na dionicama gd‌je se izvode radovi, saopštio je Auto-moto savez (AMS) Republike Srpske.

Mjestimična magla smanjuje vidljivost u kotlinama, a iz AMS-a upozoravaju i na moguće odrone.

Vozačima savjetuju da voze oprezno, vožnju prilagode stanju i uslovima na putu, izbjegavaju rizična preticanja i poštuju saobraćajna pravila.

Zbog sanacije pješačkih staza na mostu preko rijeke Save, izmjenjen je režim saobraćaja na dionici, granica Republika Srpska/Hrvatska /Gradiška/-Gradiška.

Zabranjen je saobraćaj za vozila ukupne mase preko 20 tona, a vozila do 20 tona propuštaju se jednom trakom, gd‌je će prednost imati vozila koja se kreću lijevom trakom, odnosno koja izlaze iz Republike Srpske.

Na snazi je izmjena saobraćaja na izgrađenom dijelu auto-puta Rača-Bijeljina, radi privremenog priključenja na magistralni put na dionici prema granici sa Srbijom na Rači.

Na ukrštanju magistralnih puteva u Lončarima u toku je izgradnja kružne raskrsnice zbog čega je na snazi izmjena u odvijanju saobraćaja koja bi trebalo da traje do kraja novembra.

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Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova su na magistralnom puta Klašnice-Šargovac-Banjaluka, kao i u Trnu, zatim na magistralonim putevima Razboj Ljevčanski-Srbac i Laktaši-auto-put, na regionalnom putu Razboj Ljevčanski-Laktaši, kao i na dionici Kozarac-Lamovita gd‌je je u toku privremeno izmještanje dijela trase.

U toku su radovi na dionici magistralnog puta Dragotinja-Prijedor gd‌je je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije.

Privremene obustave su preko Romanije, na magistralnom putu Podromanija - Sumbulovac, zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila. Radovi se izvode radnim danima i subotom od 9.00 do 12.00 časova i traju od 10 do 15 minuta.

Zbog proširenja javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani-Glamočani, dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

Izmjene su zbog radova na magistralnom putu Krupac-Bogatići radi sanacije cjevovoda malehidroelektrane Krupac, kao i na magistralnim putevima kod Modriče i Bijeljine gd‌je je u toku izgradnja auto-puteva.

Radovi se izvode uz magistralni put u Patkovači na putu Bijeljina-Zvornik gd‌je je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja.

Na ulazu u Bijeljinu izmijenjen je režim saobraćaja iz pravca Brčkog zbog rekonstrukcije i dogradnje mosta preko Majevičkog kanala. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tona idu preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Ukrina-Klupe, Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, Dobro Polje-Miljevina, kod Doboja gd‌je je u toku izgradnja auto-puta na koridoru Pet ce.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija jednom kolovoznom trakom, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se na alternativne pravce.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Klizišta usporavaju saobraćaj na putnim pravcima Kozarac-Vodice, Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, zatim Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a u Vijačanima na putu Prnjavor-Ukrina jednom trakom vozi se 50 metara.

U FBiH se zbog sanacije potpornog zida, na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoputa A-1 u smjeru Zenica jug-Zenica sjever, saobraćaj odvija usporeno.

Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A-1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom autoputa.

Još uvijek je zatvorena poddionica autoputa A-1 Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put.

Jednom trakom saobraća se i zbog aktuelnih radova na magistralnim putevima: Izačić-Bihać, Skokovi-Cazin-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-brdo Hum, Šamac-Orašje, kao i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

(SRNA)