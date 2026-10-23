Sutra je važan praznik za sve udovice i na jedno mora da se pazi

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici 24. oktobra obilježavaju dan Svetog apostola Filipa đakona, ličnosti iz ranog hrišćanstva koja je ostala upamćena po vjeri, milosrđu i brizi za siromašne, bolesne i udovice.

Prema hrišćanskom predanju, Sveti Filip đakon posvetio je život služenju drugima i propovijedanju Jevanđelja. Njegov primjer podsjeća na značaj dobrote, pomaganja bližnjima i istrajnosti u vjeri.

Ko je bio Sveti apostol Filip đakon?

Sveti Filip đakon bio je rodom iz Kesarije Palestinske. Prema crkvenom predanju, bio je oženjen i imao četiri kćerke, za koje se navodi da su imale proročki dar i da su život posvetile Hristu.

Izabran je među sedam đakona koji su pomagali apostolima u brizi za hrišćansku zajednicu. Posebnu pažnju posvećivao je siromašnima, ubogima i udovicama, kojima je pružao pomoć i podršku.

Nakon progona hrišćana u Jerusalimu, Filip se sklonio u Samariju, gdje je nastavio da propovijeda Hristovo učenje i širi hrišćansku vjeru.

Predanje o iscjeljenjima i širenju vjere

Prema hrišćanskom predanju, Sveti Filip bio je obdaren darom iscjeljivanja bolesnih i izgona demona. Njegovo propovijedanje privlačilo je brojne ljude, a među onima koji su prihvatili hrišćanstvo navodi se i Simon Volh.

Posebno mjesto u predanju zauzima susret sa etiopskim evnuhom, koji je nakon razgovora sa Filipom prihvatio hrišćansku vjeru. Ovaj događaj povezuje se sa širenjem hrišćanstva izvan granica tadašnjeg Rimskog carstva i počecima hrišćanske tradicije u Etiopiji.

Prema crkvenom predanju, Filip je kasnije postavljen za episkopa i nastavio je svoju službu u dubokoj starosti.

Ne treba ga miješati sa apostolom Filipom

Važno je razlikovati Svetog Filipa đakona od apostola Filipa, jednog od dvanaestorice najbližih Hristovih učenika. Iako nose isto ime, riječ je o dvije različite ličnosti iz ranog hrišćanstva.

Molitva Svetom Filipu đakonu

Vjernici mu se obraćaju molitvom u kojoj traže Božju milost i oproštaj grijehova.

„Apostole Sveti Filipe đakone, moli milostivoga Boga, da oproštaj grijehova podari dušama našim.“

Ova molitva podsjeća na značaj pokajanja, vjere i duhovnog života, kao i na vrijednosti milosrđa i pomaganja onima kojima je pomoć najpotrebnija.

(Ona.rs.)