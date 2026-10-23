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Krao po crkvama, džamijama i tržnim centrima: Uhapšen mladić iz Zavidovića

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23.10.2026 21:58

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Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Foto: Pexels

Dvadesetšestogodišnjak iz Zavidovića uhapšen je zbog sumnje da je počinio deset teških krađa u vjerskim objektima, vrtićima i drugim ustanovama.

Zenička policija uhapsila je H. H. koji je nakon kriminalističke obrade predat tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona, saopštio je MUP Zeničko-dobojskog kantona.

Tereti se da je krađe počinio u Crkvi Svetog Ilije, džamijama, tekiji, vrtiću, Kulturnom centru, tržnom centru, a na meti su mu bila i dvojica građana, prenose federalni mediji, prenosi Srna.

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Tagovi :

hapšenje

Krađa

Zavidovići

Crna hronika

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