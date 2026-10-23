U ponedjeljak izricanje presude Mevlidu Jašareviću

Autor:ATV redakcija
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Sud BiH će u ponedjeljak, 26. oktobra, izreći prvostepenu presudu osuđenom teroristi Mevlidu Jašareviću koji se tereti da je na izdržavanju zatvorske kazne počinio krivično djelo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.
Prema optužnici, Jašarević je u novembru i decembru 2024. godine u zatvoru u Vojkovićima svjesno i namjerno u dva navrata zatvorskom osoblju prijetio upotrebom sile, te pokušajem fizičkog nasrtaja pokušao spriječiti službena lica u vršenju radnji koje su preduzimali u okviru svojih ovlašćenja.
Izricanje kazne zakazano je za 9.30 časova, najavljeno je iz Suda BiH.
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Jašareviću 27. oktobra ističe pravosnažna presuda Suda BiH na 15 godina zatvora zbog terorističkog napada na Ambasadu SAD u Sarajevu 28. oktobra 2011. godine.
Jašarević je osuđen jer je iz automatske puške ispalio više od 100 metaka prema zgradi ambasade, pri čemu je teže ranio policajca Mirsada Velića.
(Srna)
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