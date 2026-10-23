Logo

Muškarac uhapšen u Livnu po Interpolovoj potjernici

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
23.10.2026 15:46

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Muškarac je uhapšen u Livnu po međunarodnoj potjernici NCB Interpola Zagreb zbog sumnje da je učestvovao u incidentu sa antisemitskim i prijetećim porukama, saopšteno je iz SIPA.

Prema navodima iz saopštenja, uhapšeni se sumnjiči da je kao pripadnik navijačke grupe Fudbalskog kluba Hajduk podsticao neprijateljsko djelovanje prema pripadnicima jevrejske etnoreligijske zajednice.

Incident se dogodio uoči fudbalske utakmice između Hajduka i Ajaksa, tokom okupljanja navijača na putu prema stadionu Poljud.

Sumnja se da je uhapšeni zajedno sa drugim licima učestvovao u skandiranju poruka koje su sadržavale antisemitske i prijeteće izraze.

Na teret mu se stavlja i sumnja da je tokom incidenta počinio krivična djela vandalizma, oštećenja tuđe stvari, huliganizma i protivpravnog otuđenja tuđe stvari.

Nakon kriminalističke obrade, biće u zakonskom roku predat u nadležnost Suda BiH.

U realizaciji hapšenja ostvarena je saradnja sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona 10.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

SIPA

hapšenje

Interpolova potjernica

prijetnja

Komentari (0)

Više iz rubrike

Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Zbog teške nesreće obustavljen saobraćaj u dijelu grada

1 h

0
Сави Милошевићу потврђене 22 године затвора за убиство супруге Слађане!

Hronika

Savi Miloševiću potvrđene 22 godine zatvora za ubistvo supruge Slađane!

2 h

0
МУП ЗДК о хапшењу запосленика КПЗ Зеница: Бјежао полицији и бацио килограм дроге, пронађен пиштољ

Hronika

MUP ZDK o hapšenju zaposlenika KPZ Zenica: Bježao policiji i bacio kilogram droge, pronađen pištolj

2 h

0
35 миграната спријечено у преласку границе код Посушја, међу њима 11 малољетника

Hronika

35 migranata spriječeno u prelasku granice kod Posušja, među njima 11 maloljetnika

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

53

Bijela kuća: Melanija Tramp omogućila prekid vatre između Rusije i Ukrajine

16

50

Italija na udaru nestašica: Blokade ugrožavaju snabdijevanje hranom

16

39

Djevojka (19) poginula u saobraćajnoj nesreći, druga osoba povrijeđena

16

31

"Rušenje pravoslavnih spomenika u FBiH je terorizam"

16

25

Nezgoda u blizini škole: Automobil prešao djevojčici preko noge

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima