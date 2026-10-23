Muškarac uhapšen u Livnu po Interpolovoj potjernici

Muškarac je uhapšen u Livnu po međunarodnoj potjernici NCB Interpola Zagreb zbog sumnje da je učestvovao u incidentu sa antisemitskim i prijetećim porukama, saopšteno je iz SIPA.

Prema navodima iz saopštenja, uhapšeni se sumnjiči da je kao pripadnik navijačke grupe Fudbalskog kluba Hajduk podsticao neprijateljsko djelovanje prema pripadnicima jevrejske etnoreligijske zajednice.

Incident se dogodio uoči fudbalske utakmice između Hajduka i Ajaksa, tokom okupljanja navijača na putu prema stadionu Poljud.

Sumnja se da je uhapšeni zajedno sa drugim licima učestvovao u skandiranju poruka koje su sadržavale antisemitske i prijeteće izraze.

Na teret mu se stavlja i sumnja da je tokom incidenta počinio krivična djela vandalizma, oštećenja tuđe stvari, huliganizma i protivpravnog otuđenja tuđe stvari.

Nakon kriminalističke obrade, biće u zakonskom roku predat u nadležnost Suda BiH.

U realizaciji hapšenja ostvarena je saradnja sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona 10.