Zbog teške nesreće obustavljen saobraćaj u dijelu grada

Autor:ATV redakcija
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U Ulici Sulejmana Filipovića na Dobrinji danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali motocikl i trolejbus.
Iz Operativnog centra MUP-a KS potvrdili su za Kliks da su dojavu o nesreći dobili u 13:25 te da su ekipe na terenu.
Na mjestu nesreće su policija i Hitna pomoć. Nezvanično se saznaje da je motociklom upravljao maloljetnik.
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Zasad nema informacija o stepenu povreda, a saobraćaj je potpuno obustavljen na ovoj dionici.
Više informacija o okolnostima nesreće i stanju povrijeđene osobe biće poznato nakon okončanja uviđaja.
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