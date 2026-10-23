Zbog teške nesreće obustavljen saobraćaj u dijelu grada

U Ulici Sulejmana Filipovića na Dobrinji danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali motocikl i trolejbus.

Iz Operativnog centra MUP-a KS potvrdili su za Kliks da su dojavu o nesreći dobili u 13:25 te da su ekipe na terenu.

Na mjestu nesreće su policija i Hitna pomoć. Nezvanično se saznaje da je motociklom upravljao maloljetnik.

Svijet Oluja pustoši Ujedinjeno Kraljevstvo: Hiljade domaćinstava bez struje

Zasad nema informacija o stepenu povreda, a saobraćaj je potpuno obustavljen na ovoj dionici.

Više informacija o okolnostima nesreće i stanju povrijeđene osobe biće poznato nakon okončanja uviđaja.