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Zbog teške nesreće obustavljen saobraćaj u dijelu grada

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23.10.2026 15:36

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

U Ulici Sulejmana Filipovića na Dobrinji danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali motocikl i trolejbus.

Iz Operativnog centra MUP-a KS potvrdili su za Kliks da su dojavu o nesreći dobili u 13:25 te da su ekipe na terenu.

Na mjestu nesreće su policija i Hitna pomoć. Nezvanično se saznaje da je motociklom upravljao maloljetnik.

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Zasad nema informacija o stepenu povreda, a saobraćaj je potpuno obustavljen na ovoj dionici.

Više informacija o okolnostima nesreće i stanju povrijeđene osobe biće poznato nakon okončanja uviđaja.

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Tagovi :

Sarajevo

Saobraćajna nesreća

Motocikl

sudar

uviđaj

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