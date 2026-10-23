Trebinje: Na ulici prijetio načelnici za urbanizam

Načelnica Odjeljenja za prostorno planiranje Grada Trebinja Amerisa Zavitan Jeftović juče je doživjela prijetnje i uvrede u samom centru Trebinja, saznaje ATV.

Kako ATV nezvanično saznaje sve se dešavalo juče ujutru u neposrednoj blizini zgrade trebinjske administracije kada je lice M.V. izašlo iz obližnjeg poslovnog prostora i počelo dobacivati pogrdne riječi i prijetnje Zavitan Jeftović.

Načelnica danas nije željela da se oglašava za medije uz potvrdu da je sve prijavljeno policiji.

Iz Policijske uprave stiže potvrda ovog nemilog događaja.

“Policijski službenici Policijske stanice Trebinje će Odjeljenju za prekršaje podnijeti Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv lica inicijala M.V. Naime, navedeno lice je prijavljeno da je vrijeđalo i prijetnjom ugrozilo bezbjednost drugom licu“, kažu i Policijske uprave Trebinje.

Sumnja se da ovaj napad ima političku pozadinu jer je Amerisa Zavitan Jeftović prije mjesec dana napustila NPS, a juče i zvanično sa direktorkom Doma zdravlja Trebinje dr Nedeljkom Čomor pristupila SNSD-u.